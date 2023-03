Il riconoscimento è destinato alle eccellenze under 44 e ogni anno viene assegnato a dieci giovani che si sono distinti per competenze, crescita professionale e percorso accademico

C’è anche un manager del territorio di Bologna tra i 10 giovani talenti vincitori del Premio Giovane Manager, selezionati all’interno del contest organizzato dal Gruppo Giovani di Federmanager e promosso con il supporto del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Si chiama Alireza Filè Moussavi ed è General Manager di Ima Automation Fasp, Automation Division, e-Mobility Business. Iscritto a Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, è attivo da tempo nel Gruppo Giovani di Federmanager.

“Il riconoscimento – spiega Erik Pettinicchi, coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – è rivolto agli iscritti under 44 di tutto il territorio nazionale che si sono distinti per competenze, crescita professionale e percorso accademico. Le circa 300 candidature pervenute sono state vagliate da un comitato di valutazione costituito da rappresentanti del Gruppo Giovani Federmanager e da esperti di Jefferson Wells, brand di ManpowerGroup dedicato alla ricerca e selezione di senior ed executive manager e ulteriore sponsor dell’edizione. Giunto alla sua quinta edizione, il Premio è stato anche un’occasione di confronto sulla cultura della salute e della prevenzione per la popolazione manageriale, come dimostra il titolo scelto per l’iniziativa “WE-BE: benessere in agenda”.

Il well being rappresenta un fattore sempre più cruciale per i manager, al punto da orientare le politiche gestionali e i modelli organizzativi aziendali. Secondo l’indagine tematica condotta su un campione di circa 3.000 dirigenti iscritti al Fasi e presentata durante l’evento, i manager assegnano un valore di 8,2, su una scala 1-10, alla presenza di coperture sanitarie, previdenziali, assicurative quali componenti del benessere lavorativo.

Ma il manager di Ima non è stato l’unico premiato del territorio emiliano romagnolo.

“Hanno ricevuto il premio Silver Manager, attribuito nel corso della semifinale del Premio Giovane Manager del Nord Est – ha ricordato Erik Pettinicchi – oltre ad Alireza Filè Moussavi, Francesca Protano (CNH Italia), Lucia Barbara Silvestri (Aeroporto di Bologna), Matteo Tirotto (The Estée Lauder Companies Inc.), Nicola Zannoni (Conserves France) e Alessandro Zurlo (Impresa Pizzarotti & C.). Due di loro, Protano e Moussavi, sono arrivati fino alla finale nazionale aggiudicandosi 2 dei 10 riconoscimenti quali Gold Manager. Tutti aderiscono alla community regionale Manager tra Manager, un percorso di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna che trasferisce ai Giovani Manager le skills non disponibili all’inizio della carriera o nella formazione. Si parla di quello che le scuole non insegnano, guidati da una psicologa e da un coach e sempre arricchiti dal confronto aperto e continuo con un gruppo di colleghi.”

“Federmanager tiene in grande considerazione questo appuntamento annuale – ha dichiarato Andrea Molza, presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – in quanto vede al centro la valorizzazione delle competenze e dei talenti. I nostri giovani hanno molto da offrire e come ha sottolineato il presidente nazionale Stefano Cuzzilla dimostrano di saper cogliere appieno la sfida che il Paese ha di fronte, vale a dire far crescere il sistema produttivo nel segno dell’innovazione e della sostenibilità in tutte le sue accezioni. A partire dal benessere della persona, elemento fondamentale per qualsiasi prospettiva di sviluppo che voglia dirsi credibile”.

“La finale nazionale del Premio Giovane Manager ha inteso premiare l’eccellenza manageriale delle giovani donne e dei giovani uomini dell’industria italiana – ha concluso Antonio Ieraci, Coordinatore nazionale del Gruppo Giovani di Federmanager – Oggi più che mai è importante valorizzare il talento dei nostri manager e focalizzare l’attenzione su temi fondamentali come, ad esempio, quello del benessere in azienda, divenuto un fattore chiave per migliorare la produttività e l’ambiente di lavoro. Il nostro Gruppo Giovani vuole offrire le proprie competenze manageriali per lavorare sulle opportunità che aiutino il sistema Paese a essere più competitivo ed efficiente”.