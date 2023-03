L’agenzia per il lavoro si annovera quest’anno tra le aziende certificate Great Place to Work® Italia, società che analizza il benessere sul lavoro valutato dai dipendenti

L’agenzia per il lavoro ADHR Group ha presentato il piano di sviluppo del prossimo triennio che vede un raddoppio organico delle proprie filiali sul territorio nazionale grazie alla intensa e costante ripresa del mercato del lavoro post pandemia, in particolare in alcuni settori in costante ascesa: il comparto metalmeccanico, quello dell’automazione industriale e degli impianti, la gomma e plastica, ma anche il mercato elettrico e quello orafo.

Il Gruppo ha il proprio head quarter a Bologna (Castel Maggiore) e conta a oggi 57 filiali sul territorio in 8 Regioni, 6 Uffici Regionali dedicati alla Ricerca&Selezione, 9946 lavoratori assunti presso le proprie aziende clienti e 245 dipendenti interni all’organizzazione, di cui l’81% donne. ADHR vedrà entro il 2026 una significativa crescita di filiali in numerose aree dello Stivale, che attiverà un circolo virtuoso di nuove assunzioni, sia interne presso le proprie sedi e uffici sia per aziende clienti.

“Entro il 2023 saranno 13 le nuove filiali inaugurate in Comuni strategici, come Scandicci, Vignola, San Donà di Piave e Casale Monferrato, solo per citarne alcuni di prossima apertura”, ha affermato Elisabetta Bressan, direttore commerciale ADHR Group: “Il nostro piano di sviluppo realizzerà scenari occupazionali importanti per nuove figure organizzative sia interne al Gruppo, come quelle del Branch manager, District manager e Key Account manager, sia per tutte le nuove aziende clienti che servirà ogni nuova sede. I punti fondamentali su cui puntiamo per differenziarci sono fondamentalmente due”, ha continuato Bressan: “Da un lato l’organizzazione interna ad ADHR, caratterizzata da una comunicazione tra persone trasparente, fondata sull’equità e sul rispetto reciproco, che si manifesta in un’atmosfera di lavoro calda e familiare. Dall’altro il sostegno costante a ogni nostro nuovo progetto, come ad esempio la nuova divisione interna completamente dedicata ad affiancare le filiali in apertura”.

La Lombardia sarà la Regione nella quale il Gruppo investirà maggiormente nei prossimi anni e dove ci sarà un’accelerazione forte: in quest’area è in programma l’apertura di circa 20 filiali nel prossimo triennio e l’assunzione di nuove figure senior che affiancheranno quelle junior. “Abbiamo tanti giovani molto in gamba”, ha infatti aggiunto il direttore commerciale ADHR, “ma ci sarà bisogno di figure manageriali con esperienza, così come di head hunter per la ricerca e selezione di personale”.

ADHR Group ha ottenuto quest’anno la certificazione Great Place to Work® Italia, società di ricerca e consulenza organizzativa che analizza gli ambienti di lavoro misurando le opinioni dei collaboratori e la employee experience, fino a riconoscere e premiare le migliori organizzazioni per cui lavorare in Italia, in Europa e nel mondo.

L’agenzia per il lavoro ADHR Group ha scelto di entrare capillarmente nel tessuto del territorio, aprendo filali in tanti Comuni italiani. “Stiamo investendo in modo organico e capillare sul territorio”, ha aggiunto Silvia Schiopetto, Talent Acquisition & Development Manager ADHR Group, “per sviluppare ulteriormente una conoscenza approfondata e strategica dei tessuti economici locali e delle esigenze delle aziende clienti. Raddoppiare le nostre filiali nel prossimo triennio indica la volontà di ADHR di essere presente dove si trovano sia le sedi e le unità produttive delle aziende sia le persone che vi potrebbero lavorare”, ha concluso Shioppetto.

ADHR organizza durante l’anno diverse Academy, in sinergia con numerose aziende clienti, per formare ad hoc e poi assumere direttamente presso l’impresa partner i corsisti: una formula win win che verrà implementata e che ha visto, a oggi, oltre 5.300 persone prendere parte alle formazioni organizzate dal Gruppo. Per informazioni sulle prossime aperture e sulle posizioni aperte nelle diverse Regioni italiane consultare il sito adhr.it.