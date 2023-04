Il nuovo supermercato si trova in via di Corticella 101

Giornata di festa per Pam Panorama per l’inaugurazione del nuovo supermercato Pam in Via di Corticella, 101 a Bologna. Con questa nuova apertura la Storica Insegna della Grande Distribuzione, prossima al 65esimo anniversario, conferma la volontà di investire nel capoluogo emiliano avviando al tempo stesso una serie di attività di vicinanza al territorio nel quale si andrà ad inserire il nuovo Supermercato per supportare gli abitanti, le comunità ed essere quindi “vicino …davvero”.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura in una città importante come Bologna dove siamo presenti con 20 Punti Vendita”. – dichiara Andrea Zoratti, Direttore Generale di Pam Panorama – “La nuova apertura è stata l’occasione per finalizzare nuove attività di vicinanza nel territorio che andremo a presidiare. Per noi di Pam Panorama comunità e vicinanza sono infatti le parole che ci accompagnano in questi anni davvero complessi; essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante”.

“Il nuovo punto vendita è stato progettato con un forte orientamento alla sostenibilità ambientale per abbattere le emissioni di CO2”. – continua Zoratti – “L’edificio è stato infatti realizzato in eccellenza energetica classe A4; è dotato di impianto fotovoltaico da 90kW; illuminazione 100% led; freddo alimentare ecologico senza utilizzo di gas inquinanti; un recupero delle acque piovane ed una impattante dotazione di verde esterno”.

Il nuovo Pam che si sviluppa su di una superficie di 1500 mq e vede impiegati 35 nuovi addetti sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. L’offerta del nuovo negozio sarà centrata sulla qualità e provenienza dei prodotti offerti tutti i giorni a prezzi davvero bassi.

“Nel nuovo Punto Vendita i clienti avranno a disposizione un assortimento ricco e completo per soddisfare le tutte le esigenze di spesa e prezzi davvero bassi, in un ambiente pratico ed accogliente”. – dichiara Lorenzo Seccafien, Direttore Operations di Pam Panorama – “Nella città di Bologna la nostra Insegna è sempre più presente e riconosciuta dai cittadini che ne apprezzano qualità, servizio e convenienza; inoltre attivando iniziative all’interno del quartiere dove si trova il nuovo punto vendita vogliamo costruire un legame forte con i residenti per i quali vogliamo diventare un punto di riferimento nella spesa di tutti i giorni.”

Nel nuovo Supermercato Pam di Bologna sono attivi il servizio spesa self e a domicilio oltre ai moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay, Bancomat Pay, Postepay, Google Pay ed è possibile utilizzare le principali tipologie di buoni pasto. Molteplici i benefici per il consumatore che oltre alla presenza di 5 casse tradizionali potrà risparmiare tempo grazie alla presenza di 5 casse self. Inoltre, sarà possibile acquistare direttamente biglietti ordinari settimanali o carnet 10 viaggi per i mezzi pubblici.

I clienti del nuovo punto vendita Pam potranno usufruire di un comodo parcheggio con 111 posti auto oltre a posti riservati alle biciclette con accesso diretto alla pista ciclabile e posti per motocicli.

In occasione dell’apertura è stata donata, ai residenti del quartiere a ridosso del nuovo Pam, una borsa contenente una spesa di prodotti Pam Panorama e un carnet di buoni spesa del valore di 5€. Inoltre, per tutti i clienti del nuovo punto vendita dal 30 marzo al 10 aprile uno sconto del 10% su tutta la spesa.

Pam Panorama ha inoltre predisposto una serie di attività di vicinanza al territorio nella cittadina emiliana per essere “vicini …davvero”: