Nata nel 1913 come “Grafiche E. Gaspari” per fornire stampe alla nascente Pubblica Amministrazione italiana, l’azienda bolognese taglia lo storico traguardo dei 110 anni di attività.

Dai moduli per le amministrazioni locali di inizio ‘900 realizzati con la stampa a piombo ai servizi ad alta tecnologia per connettere digitalmente Enti pubblici e cittadini la strada non è breve: ci passano in mezzo 110 anni di attività ininterrotta e quattro generazioni. Una storia di impresa e di famiglia che il Gruppo Gaspari, azienda famigliare bolognese specializzata in prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, celebra con orgoglio, puntando su nuovi progetti ad alto tasso di innovazione e approvando un bilancio 2022 pienamente positivo: 10,5 milioni di fatturato, in crescita di oltre il 16% e oltre 4.400 fra Comuni ed Enti Pubblici serviti quotidianamente.

“Questa azienda è la storia di una famiglia e dei suoi valori – commenta Teresa Gaspari, nipote del fondatore e presidente del Consiglio d’amministrazione del Gruppo -. Affidabilità, trasparenza, concretezza, vocazione all’innovazione: questo è il DNA del Gruppo Gaspari e della nostra famiglia che, dalle origini a oggi, lo ha guidato nella costante sfida di anticipare le evoluzioni della res publica”. Una mission che ha dato vita a prodotti sempre proiettati verso il futuro: “Ogni giorno di questi 110 anni ci ha visti impegnati nello sviluppo di processi produttivi innovativi mettendo a frutto le opportunità offerte dalle tecnologie più moderne a disposizione – prosegue l’AD -, che si trattasse di un nuovo metodo di stampa che sostituisse quella a piombo utilizzata da mio nonno Emilio nel 1913 o delle possibilità potenzialmente illimitate dell’universo digitale con i nostri ProgettoOmnia e MyCity. Con uno scopo chiaro: affiancare la Pubblica Amministrazione con spirito di lealtà e servizio per avvicinarla sempre di più al cittadino e alle sue esigenze”.

Una storia lunga oltre un secolo

Le “Grafiche E. Gaspari” nascono nel 1913 dall’intuizione di Emilio Gaspari: grazie alla sua esperienza di segretario comunale avrebbe fornito consulenza alla nascente Pubblica Amministrazione e, contestualmente, realizzato tutti i moduli necessari per le operazioni più comuni. Comincia così, con un impianto di stampa a piombo, la storia di una delle pochissime imprese ultracentenarie del Paese. Le redini passeranno prima al figlio del fonda­tore, Aldo e, alla prematura morte di questo nel 1967, alla moglie Paola, una delle prime imprenditrici del Paese, capace di condurre l’azienda nel primo grande salto tecnologico con l’introduzione della stampa offset. Ma è con l’attuale AD Teresa Gaspari, figlia di Aldo e Paola, che dagli anni ’90 l’azienda diventa il partner di riferimento di centinaia di Comuni d’Italia e di Enti pubblici: la stampa offset lascia il passo a quella digitale e nascono i primi prodotti informatici espressamente dedicati alla Pubblica Amministrazione. Un impulso innovativo che non si esaurirà più.

Gli anni dieci del nuovo millennio salutano il centenario del Gruppo Gaspari con la nascita di un nuovo ramo d’azienda dedicato alla produzione di soluzioni web e mobile per gli Enti Pubblici guidato da Giovanni, figlio di Teresa: nel 2011 arriva il debutto di MyCity, piattaforma multicanale di comunicazione istituzionale che oggi è un punto di riferimento per oltre 500 Comuni italiani per informare, educare e confrontarsi con i cittadini mettendo in sinergia i siti web istituzionali, le app delle Amministrazioni comunali, i social network e i canali più tradizionali di comunicazione come email e sms.

Oggi l’azienda può contare sulla professionalità di oltre 100 fra dipendenti e collaboratori, una rete di 70 agenti operativi sul territorio nazionale e su un nuovo, importante servizio per gli Enti Pubblici: “ProgettoOmnia è la risposta alle necessità di un Comune moderno – commenta Teresa Gaspari -: una piattaforma integrata dove i diversi uffici comunali possono trovare modulistica aggiornata, approfondimenti, chiarimenti e aggiornamenti normativi, scadenze, guide operative ma anche chiedere consulenze su misura alla nostra redazione giuridica ed effettuare corsi di formazione. Il tutto con un altissimo livello di personalizzazione in base alle esigenze dei singoli settori di attività. Sono oltre 2.500 i Comuni e gli Enti Pubblici che utilizzano ogni giorno ProgettoOmnia”.

110 anni dopo, l’intuizione di Emilio è ancora vincente: “Il mondo della Pubblica Amministrazione è profondamente mutato – conclude Teresa Gaspari -: le sfide si sono fatte sempre più grandi, gli adempimenti più complessi, la normativa più intricata e l’utenza ha richieste e aspettative sempre più alte. Uno scenario in costante evoluzione in cui il Gruppo Gaspari tiene fede alla mission originale: fornire soluzioni affidabili, efficaci e all’avanguardia che permettano alla ‘cosa pubblica’ di essere sempre più vicina ai propri stakeholder per eccellenza, i cittadini”.