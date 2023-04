Il prestigioso riconoscimento è stato conferito in una cerimonia a Roma all’azienda di San Lazzaro di Savena

Poggipolini Spa, leader mondiale nella progettazione e produzione di viti, fissaggi critici e parti meccaniche strutturali ad altissima precisione, in titanio ed altre leghe speciali, è stata premiata a Roma con il Leonardo Supplier Award 2022, nella categoria Vision for Growth da Leonardo Spa.

Il premio è un riconoscimento riservato ai migliori fornitori di Leonardo Spa, multinazionale italiana operante nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. “Sono molto fiero del lavoro che stiamo facendo e vincere in questa categoria è per me motivo di grande orgoglio” commenta Stefano Poggipolini, presidente di Poggipolini Spa. A ritirare il premio anche la moglie Rosanna Masi, cfo del gruppo, che aggiunge: “Vengono premiati il grande talento e la tenacia delle nostre persone, la serietà della nostra famiglia imprenditoriale”.

Il premio riconosce un percorso di investimenti continui in innovazione e tecnologia, che hanno permesso di sviluppare l’ High Speed Hot Forging con il marchio registrato SMART FASTENERS FACTORY, che prevede una linea totalmente automatizzata per produrre viti in titanio in alta velocità, da 1 vite al minuto a 100 viti al minuto. Processo che permette di passare dagli elicotteri al settore degli aerei commerciali.

Da ultimo l’investimento del green-field da 20.000 mq di cui già costruita la prima parte (circa 3.000 mq) che accoglie il nuovo plant produttivo, la sede di Sens-In, progetto di venture building che sviluppa e commercializza in tutto il mondo la vite intelligente e il centro di ricerca in open innovation Speed Up Lab, che verrà inaugurato tra qualche mese.

Una crescita strutturale per linee interne che affianca un piano di acquisizioni strategiche.

Nel 2022 il gruppo Poggipolini ha acquisito l’intero capitale sociale di Aviomec s.r.l. sita in Mornago ( VA), pmi storica dell’“Aerospace cluster” lombardo , specializzata in lavorazioni critiche per elicotteri. Un’operazione che si inserisce in un programma di potenziamento della capacità industriale e della presenza territoriale strategica, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Aviomec verso l’eccellenza dei sistemi di trasmissione.