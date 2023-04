L’azienda bavarese MeSys entra a far parte del Gruppo con sede a Bentivoglio, specializzato in sistemi di misura, ispezione e testing, dopo un’operazione che amplierà il novero di tecnologie fornite da Marposs alla filiera produttiva delle batterie.

Il Gruppo Marposs, leader mondiale nella fornitura di strumenti per la misura, l’ispezione ed il testing, in ambiente di produzione, ha annunciato l’acquisizione di MeSys, azienda tedesca che da oltre 30 anni è specializzata in sistemi di misurazione senza contatto e senza radiazioni per materiali piani molto sottili e flessibili.

Attraverso questa operazione, la multinazionale emiliana punta a essere sempre più protagonista della E-Mobility,integrando il suo portfolio di tecnologie per l’industria automotive, con nuove applicazioni specifiche per la produzione degli elettrodi e dei separatori impiegati nelle batterie agli ioni di litio (Li-Ion). Grazie ai dispositivi sviluppati da MeSys sarà possibile ampliare la gamma di soluzioni dedicate al processo di produzione delle celle batterie consolidando la strategia che ha permesso a Marposs di diventare sempre più competitiva nel settore E-Mobility, soprattutto grazie ai sistemi avanzati per il test elettrico, di durabilità e di tenuta delle celle, dei moduli e dei pacchi batteria delle auto.

Gli strumenti di misura sviluppati da MeSys adottano una tecnologia a ultrasuoni per il controllo in linea delle operazioni di spalmatura, calandratura, estrusione, rivestimento e laminazione dei materiali della cosid­detta ‘converting industry’ (lamine di metallo, carta, tessuti, film plastici, gomma, etc.). I sistemi a ultrasuoni misurano senza contatto e senza alcuna contaminazione parametri come lo spessore, la densità, il peso e l’umidità di fogli e pellicole. Inoltre, grazie all’integrazione con le tecnologie di proprietà Marposs, come sonde confocali, sensori laser e telecamere, sarà possibile sviluppare nuove soluzioni per la misura e l’ispezione ottica delle superfici.

«L’acquisizione di MeSys si inserisce nell’ambito di un processo che abbiamo intrapreso nel 2016, con l’obiettivo di sviluppare una gamma completa di soluzioni dedicate al settore della mobilità elettrica – ha dichiarato Stefano Possati, Presidente del Gruppo Marposs – L’industria automotive è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e in questi anni abbiamo investito impegno e risorse per anticipare l’evoluzione di questo comparto e mantenere la stessa competitività con tecnologie e soluzioni innovative».

«Grazie al Gruppo Marposs – ha aggiunto Eva Knorr, Managing Director di MeSys – entriamo in una dimensione più grande e competitiva, che migliorerà i nostri prodotti e le future capacità di sviluppo. Crediamo che la reputazione di Marposs servirà da volano di crescita per MeSys e grazie alla presenza globale del Gruppo potremo portare i nostri sistemi di misurazione anche in altri mercati finora irraggiungibili».

L’accordo inoltre permetterà a Marposs di acquisire nuove competenze, creare sinergie e sviluppare opportunità nei settori della ‘Converting Industry’ dove tradizionalmente non è presente.