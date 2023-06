Yamaha Motor e il gruppo Fantic sono orgogliosi di annunciare la messa in produzione del nuovo veicolo elettrico che verrà assemblato presso gli stabilimenti di Motori Minarelli

La collaborazione tra Yamaha e Fantic è iniziata nel 2019 quando Yamaha Motor Co., Ltd, in Giappone ha iniziato a fornire alla casa motociclistica italiana il telaio dei suoi modelli offroad YZ e WR. La decisione strategica si è rivelata fruttuosa per entrambe le aziende, da quel momento, sia Yamaha che Fantic dominano la scena internazionale del motocross 125cc, in particolare Fantic domina la grande maggioranza degli eventi internazionali di enduro 2 e 4 tempi. La partnership è proseguita con successo nel 2020 con il passaggio di consegna di Motori Minarelli a Fantic Motor, che usufruisce dei suoi stabilimenti per sviluppare e produrre sia motori che veicoli. Nel 2022 inoltre Fantic ha lanciato il Caballero 700 ed una nuova linea di e-bike tutte alimentate da unità di azionamento Yamaha.

The story continues! Il 5 giugno è stato festeggiato in Motori Minarelli l’inizio della produzione del nuovo Booster elettrico Yamaha.

Booster è un veicolo elettrico a pedalata assistita progettato per guidare il futuro mercato globale della mobilità urbana di entrambi i segmenti 25 Km/h e 45 Km/h. Questo veicolo offre ad ogni ciclista la possibilità di sperimentare il comfort di una e-Bike unito alle prestazioni di un ciclomotore. Dotato di un motore elettrico particolarmente silenzioso Yamaha PW-S2 fornisce un supporto immediato fin dalle prime pedalate, Booster offre cinque diversi livelli di assistenza motore, illuminazione a LED, forcella anteriore con escursione da 80 mm, pneumatici da 20” x 4” e un display TFT a colori per monitorare velocità, autonomia e capacità residua della batteria. Le nuove caratteristiche Yamaha includono eleganti copri forcella, cavi integrati, un portapacchi posteriore e una vasta gamma di accessori per personalizzare il proprio veicolo.

Il nuovo Booster è stato concepito e sviluppato dagli ingegneri di Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha R&D Europe e Fantic Motor, e sarà prodotto negli stabilimenti Motori Minarelli di Calderara di Reno (BO).

È stato un piacere accogliere il Presidente di Yamaha Motor Europe, Eric de Seynes, con i vertici di YME e YMRE che hanno partecipato alla cerimonia tenuta in Motori Minarelli.

“Booster ha rappresentato negli anni ’90 la soluzione perfetta per la mobilità in stile e libertà ed oggi stiamo replicando la formula magica con un nuovo veicolo a emissioni zero, facente parte del programma di mobilità sostenibile Switch-On Yamaha. L’esperienza di Fantic in questo campo e la dedizione alla qualità della produzione di Minarelli si adattano perfettamente alle esigenze di Yamaha” afferma il Presidente di Yamaha Motor Europe – Eric de Seynes.

“La collaborazione win-win-win tra Yamaha, Fantic e Minarelli esalta il meglio delle tre aziende ed il risultato è di fronte a noi” afferma Vittorino Filippas, Direttore Generale di Motori Minarelli.