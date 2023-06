Una governance di sostenibilità che coinvolge i dipendenti e nuove certificazioni energetiche e ambientali per rafforzare l’impegno per il bene comune

Sostenuto dai valori fondanti di Passione, Trasparenza e Immaginazione, e guidato dai quattro pilastri che indirizzano il proprio agire sostenibile – la Via dei Consumatori, la Via della Filiera, la Via della Vicinanza e la Via dell’Ambiente – Gruppo Felsineo (Zola Predosa) ha presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità, che illustra tutte le iniziative portate a termine nel 2022 e i nuovi obiettivi per il 2023.

A definire gli ambiti d’intervento, i sette obiettivi di bene comune scelti dal Gruppo: Qualità e Sicurezza alimentare, Benessere e Nutrizione, Filiera Responsabile, Innovazione, Tutela e Valorizzazione Dipendenti, Impegno verso la Comunità, Tutela dell’ambiente.

Per supportare le iniziative, il Gruppo si è dotato di un sistema di Governance di sostenibilità che, presieduto da uno Steering Committee con funzione di supervisione strategica, è guidato da un CSR Director con il compito di gestire i quattro gruppi di lavoro interni, ciascuno guidato da un team leader, che hanno la funzione di sviluppare idee per le nuove iniziative di sostenibilità. Nel 2022 è stata introdotta anche la figura di un CSR Manager, per agevolare ulteriormente le attività di pianificazione e il loro stato di avanzamento.

“Siamo sempre più consapevoli che un agire sostenibile sia la condizione imprescindibile per dare forma e significato alle aziende del futuro – ha sottolineato Emanuela Raimondi, AD Gruppo Felsineo – Contribuire al bene comune non è una delle attività da gestire, ma costituisce l’essenza del nostro Gruppo. La redazione del Bilancio di Sostenibilità è un’opportunità preziosa per misurare e valutare i risultati di ciò che abbiamo realizzato ma, ancora di più, per gettare le basi per le iniziative che vogliamo mettere in atto e dare così sostanza alla nostra natura di Società Benefit”.