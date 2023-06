Nannoni guiderà l’associazione per il prossimo quinquennio

L’Avvocato Marco Nannoni è il nuovo Presidente di Confcommercio Ascom Imola. L’elezione è avvenuta il 26 giugno scorso nell’ambito dell’Assemblea del Consiglio Generale dell’Associazione. Il nuovo Presidente subentra a Danilo Galassi che per vent’anni è stato alla guida dell’Associazione e lo ringrazia per l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti durante il suo mandato. L’Avvocato Marco Nannoni, classe 1974 professionista con studio in Imola – Via Orsini,9, dal 2018 ricopre la carica di Presidente della propria categoria, membro di Giunta e Vice Presidente dell’Associazione.

Le prime dichiarazioni del Presidente Marco Nannoni: “Questi anni hanno senza dubbio complicato enormemente il lavoro dell’Associazione, ma hanno anche fatto emergere un’opportunità storica, dimostrando alle Imprese l’utilità dell’indispensabile funzione di sintesi e intermediazione di interessi e problemi esercitata dalla nostra Struttura, sfidando anche l’Associazione stessa a crescere, evolvendosi per funzioni e moltiplicando il proprio valore sociale, sindacale ed istituzionale. L’Associazione raccoglie la sfida della contemporaneità, scegliendo linguaggi, strumenti e progettualità coerenti con il proprio lavoro e con le aspettative delle imprese, necessari per dare risultati concreti e generare valore, non solo economico, ma anche sociale. È questa la bussola che ha guidato e che guiderà l’Associazione, che dovrà continuare a mettere a frutto la sua dotazione di “talenti”, fatta di valori, di conoscenze, di relazioni, ma soprattutto di Persone“.

Le azioni di natura sindacale, implementate nel corso degli anni, hanno consentito di mantenere in equilibrio gli impegni economici e nel contempo, hanno permesso all’Associazione di consolidare efficacemente il proprio ruolo di rappresentanza degli interessi del terziario e della piccola e media impresa. “La nostra Associazione proseguirà nel percorso intrapreso mirato al miglioramento dell’efficienza e allo sviluppo, dando ulteriore impulso ai servizi offerti e all’implementazione di azioni di carattere sindacale e promozionale per incrementare la propria base associativa – continua Nannoni – Proseguiranno le linee di azioni strutturali dell’Associazione a cominciare dal confermare la presenza sul territorio dove si sviluppano le problematiche delle imprese e dove è possibile attivare progetti che possano risultare significativi in termini di mantenimento del tessuto economico esistente. Proseguiremo nell’attività di proposta e di progetto nei confronti delle istituzioni pubbliche, al fine di valorizzare il ruolo delle attività degli associati di Confcommercio Ascom Imola sul territorio del Circondario, quali interlocutori fondamentali per lo sviluppo del territorio; porteremo avanti l’attività progettuale nei confronti delle istituzioni per valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alla funzione del commercio nei centri storici; incrementaremo e svilupperemo nuovi servizi rispondenti alle esigenze degli associati.”

Nella stessa assemblea Fabrizio Morara Pisani è stato nominato Vice Presidente dell’Associazione. Gli altri componenti che formano la nuova Giunta che guiderà l’Associazione per il quinquennio 2023 – 2027 sono: Gianluca Franceschelli, Massimo Rossi, Roberta Brunori, Micaela Mongardi, Raffaele Benni, Samantha Frisoni, Mauro Castellari.