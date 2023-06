Il manager bolognese al vertice del Consorzio cooperativo finanziario

Parla bolognese la nuova governance del CCFS, il Consorzio cooperativo finanziario di Reggio Emilia, uno dei “polmoni” finanziari del mondo cooperativo. Oggi, infatti, in sede di approvazione del bilancio, è stata infatti presentata la nuova governance che vede, al posto del bolognese Stefano Dall’Ara, come presidente Andrea Lazzeretti – nato a Milano nel 1969 e attualmente direttore Amministrazione e finanza di Nova Coop, la Cooperativa di consumatori attiva in Piemonte con sede a Vercelli (vicepresidenti Vittorio Zambella e Lorenzo Cottignoli) – e come amministratore delegato Giampiero Bergami, un manager bancario nato a Bologna nel 1968. Dopo la laurea in economia Giampiero Bergami ha iniziato la sua carriera professionale a Londra, lavorando a London Economics Ltd, HSBC Capital Markets e Lehman Brothers. Nel 1998 si è trasferito negli Stati Uniti dove ha conseguito un Master in Business Administration presso la Johnson Graduate School of Management dell’Università di Cornell, New York. Negli States ha lavorato per Lehman Brothers ed ha poi fondato Akros Securities Inc. Tornato in Italia nel 2003 è entrato nel gruppo Monte dei Paschi per passare ad Unicredit nel 2008. Nel 2017 è tornato a lavorare per il Monte dei Paschi di Siena per il quale ha ricoperto la carica di vicedirettore generale. Da ultimo è stato amministratore delegato della Banca Popolare di Bari. “Sono estremamente onorato e soddisfatto dell’incarico ricevuto – ha detto il nuovo amministratore delegato Giampiero Bergami -. Il Consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato che mi hanno preceduto hanno svolto un lavoro straordinario che ora va consolidato, per il definitivo rilancio di CCFS”.

Il Bilancio 2022

Intanto CCFS ha chiuso l’esercizio 2022 con depositi sociali – raccolta da soci – che ammontavano a 609 milioni (erano a quota 611 nel 2021), un dato ben superiore alla previsione di 546 milioni, con una posizione finanziaria netta (la differenza tra il totale dei debiti finanziari e le attività liquide) positiva per 17,7 milioni, a testimonianza di un’ottima solidità finanziaria. L’utile netto di gestione è risultato pari a oltre 515 mila euro, migliore sia rispetto al dato del 2021 (158 mila euro) sia alle previsioni del piano (352 mila euro). Sotto il profilo finanziario, l’esposizione verso il sistema bancario è stata di 86 milioni, praticamente dimezzata rispetto al 2019, e ciò denota una progressiva riduzione dell’indebitamento finalizzata a ridurre il costo della raccolta per il CCFS. Tra gli elementi salienti anche il recupero del margine di interesse (3,7 milioni contro i 2,2 del 2021), il buon controllo dei costi (3,6 milioni, incluse le spese legali straordinarie) e accantonamenti anche di tipo prudenziale (4,1 milioni contro 5,5 milioni), vista l’esigenza in calo delle svalutazioni. Nel corso dell’anno è proseguito il piano di dismissioni immobiliari che ha portato a vendite per 49,1 milioni (contro i 51 previsti), mentre dal recupero dei crediti deteriorati sono arrivati 31 milioni contro i 10 previsti. I crediti verso soci a fine 2022 erano a quota 424 milioni e gli interessi su tali crediti hanno portato in cassa circa 7 milioni, ai quali si sommano altri 2,3 milioni di interessi sui titoli. Per quel che riguarda il bilancio consolidato, che tiene conto delle società controllate o possedute da CCFS, il patrimonio netto ammonta a 76 milioni, il totale dell’attivo vale 832 milioni mentre l’utile netto è stato di 2,3 milioni. Inoltre, con il 2022 si è chiuso il piano triennale che prevedeva una generale riduzione dei rischi e della leva finanziaria, abbassando la durata media degli impieghi a medio-lungo termine e aumentando la durata media del passivo. “Sono stati raggiunti gli obiettivi quantitativi ma anche quelli qualitativi che fanno riferimento al riequilibrio della struttura patrimoniale”, spiega l’amministratore delegato Pier Luigi Martelli. Nel 2022, poi, è stato approvato il piano 2023-2025 che prevede, tra l’altro, una ulteriore riduzione dell’indebitamento bancario.

Il nuovo Cda

Nel nuovo Consiglio di amministrazione di CCFS siedono: Andrea Lazzeretti (Nova Coop), Giampiero Bergami (indipendente), Wainer Stagnini (Progeo), Lorenzo Cottignoli (Federcoop Romagna), Massimo Bertini (CIR), Fausto Fontanesi (Par.Co.), Silvia Grandi (Copma), Italo Corsale (CNS), Andrea Passoni (Coopfond), Vittorio Zambella (Conad Centro Nord), Raul Cavalli (Coopselios), Fernando Pellegrini (Coop Liguria), Massimo Scacchetti (Coop Alleanza 3.0), Alessandro Fiorenzo (Coop Alleanza 3.0), Pasquale Ferrante (Gasman), Sabrina Davolio (Transcoop), Luca Lorenzoni (CAMST), Fabio Fabiani (Coop Italia), Roberto Scipione (Consorzio Integra). Gianni Tarozzi, membro del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, è presidente del Collegio sindacale.