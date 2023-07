Le domande da presentare entro il 27 agosto

Aperto il Bando per rilascio autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nel circondario del Tribunale di Piacenza. “È indetta una procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del circondario del Tribunale di Piacenza”, come da notizia la Corte d’appello di Bologna. La domanda dovrà essere presentata 27 agosto prossimo in busta chiusa e sigillata. La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la sua residenza, l’oggetto sociale, il luogo in cui si intende esercitare il servizio, oltre al certificato penale, i carichi pendenti e l’antimafia. Dovrà essere allegato anche il piano organizzativo attraverso il quale si intende esercitare l’attività d’impresa relativa alle vendite giudiziarie.