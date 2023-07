Importante successo per la Deco Industrie di Bagnacavallo

Dopo un lungo percorso iniziato quasi 10 anni fa, il marchio Deco Industrie Green Emotion ottiene un importante riconoscimento con la Elezione a Prodotto dell’anno 2023 nella categoria Detergenza Cura Green. Deco industrie (Bagnacavallo, Ravenna) ha più di 500 dipendenti e vende 300 milioni di prodotti all’anno.

Sono oltre 12 mila i consumatori che hanno partecipato alla ricerca IRI rispondendo al questionario e provando i prodotti sancendo Green Emotion come vincitore in questa categoria. Quello che stato apprezzato e quindi premiato è la unicità di questa linea. Questa linea non è semplicemente realizzata con materie prime di origine vegetale biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili ma gode di certificazione ECOLABEL (marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti – che pur garantendo elevati standard prestazionali – sono caratterizzati per il ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita). E l’ultimo ulteriore elemento differenziazione è che le formulazioni sono state ideate e sviluppate senza microplastiche.

Per questo la maggior parte dei prodotti Green Emotion è sviluppata per essere compatibile con il nostro pianeta, a partire dai flaconi, realizzati in plastica riciclata e/o riciclabile, e dalle confezioni studiate per ridurre al minimo l’uso della plastica, come nel caso delle buste eco-ricarica. Deco Industrie ha realizzato flaconi fino a 100% di PET riciclato post consumo.

A tutela della maggiore sicurezza per il Consumatore, i prodotti non hanno pittogrammi di rischio e pericolo nel retro etichetta e sono testati contro i principali metalli pesanti (Nichel, Cromo, Cobalto, Piombo).

Per quel che riguarda il packaging l’orientamento è quella per soluzioni che riducano la quantità di plastica immessa nell’ambiente quindi con flaconi in plastica riciclata e riciclabile oppure in buste ecoricarica (che impiegano minori quantità di plastica).