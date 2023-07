Sono state iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche

Il Registro Nazionale Imprese storiche si arricchisce di 19 aziende bolognesi che hanno ricevuto il riconoscimento da Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio di Bologna. Potranno così fregiarsi del marchio di “Impresa Storica di Italia”.

Istituito in occasione del 150^ anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è la mappatura ufficiale a livello nazionale delle imprese ultracentenarie.

È tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di commercio e certifica il possesso del requisito fondamentale per poter essere iscritti: almeno cento anni di attività ininterrotta.

“Queste imprese hanno saputo cambiare nel tempo – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Valerio Veronesi – Hanno innovato e accresciuto le loro professionalità e competenze anche in periodi storici durissimi. Di generazione in generazione, senza mai desistere, hanno passato orgogliose il testimone della responsabilità e della determinazione alle generazioni successive. Il loro esempio è un patrimonio che dobbiamo trasmettere, soprattutto a chi sta aprendo l’attività in questo giorni”

Con la premiazione svoltasi oggi a palazzo della Mercanzia sono così diventate sessantaquattro le aziende che rappresentano Bologna nell’esclusivo elenco che a livello nazionale conta circa 2500 imprese iscritte.

Queste in sintesi le storie delle imprese (primo elenco)

Antica Cappelleria Malaguti di Malaguti Marzia & Badini Marisa Snc – 1890

Girolamo Colombarini inizia nel 1890 a creare cappelli di pelo di coniglio e lana. Il figlio Guglielmo e più tardi Maria Pia, una delle figlie, continuano l’attività passandola al nipote Gino Malaguti. Gino inizia a lavorare anche il tessuto realizzando berretti militari e civili come quelli per le ferrovie, i vigili urbani, i portabagagli. Malaguti viene decorato Medaglia d’oro dalla Camera di Commercio di Bologna alla “7° premiazione della Fedeltà al lavoro al progresso economico” nel 1957. Alla sua morte i figli Ermanno e Gilberto e la moglie Amelia continuano l’attività. Ora sono Marisa Badini e Marzia Malaguti rispettivamente moglie e figlia di Gilberto a proseguire la tradizione. Hanno ampliato il servizio artigianale con il restauro di copricapi militari, universitari, forensi e copricapi civili e vendono anche accessori militari e civili. Si è arrivati così, dopo 100 anni, alla sesta generazione di gestione ininterrotta della attività.

Apicoltura Piana Spa – 1903

Nell’anno 1903 il professor Gian Pietro Piana lascia l’università di Milano, dove insegna, per trasferirsi a Castel San Pietro. Qui con il figlio Gaetano inizia a studiare le api rendendosi così conto delle particolari doti delle api italiane, più docili e produttive delle consorelle europee. Nasce così Apicoltura Piana. Facendo tesoro dell’esperienza acquisita, nell’immediato dopoguerra i fratelli Piana, figli di Gaetano, riprendono l’attività espandendo ulteriormente l’allevamento delle api regine ed iniziando anche a confezionare il miele. Nei primi anni ‘50 l’Apicoltura Piana è già una delle maggiori aziende italiane del settore con le sue varie attività: allevamento ed esportazione di api regine, apicoltura nomade con produzione di miele, fabbricazione di fogli cerei. Con Giulio Piana l’azienda continua a crescere e a posizionarsi stabilmente al vertice del settore in cui opera.

Avrone Riccardo di Cremona Giulio Valerio – 1906

Nel 1836 Gaetano Lenzi apre una bottega ottica in via Spaderie. Vende articoli per fumatori, piatti del buon ricordo, ventagli, binocoli, lanterne magiche, barometri, termometri e occhialini lorgnette e pince-nez. Nel marzo del 1906 l’attività viene ceduta dalla vedova Lenzi al gestore dell’epoca che la dirige già da diversi anni, Riccardo Avrone che sposta la sede in via Archiginnasio. AI tempi, oltre alla correzione visiva, l’ottico si occupava di forniture fotografiche, sviluppo e vendita di pellicole, meteorologia e geodesia, forniture scientifiche per l’Università di Bologna e materiale di radiologia per ospedali civili e militari. Nel 1940 con la morte del titolare, l’attività passa alla moglie Giulia Padovani finché non viene ereditata da Rossana Padovani e dal marito Leopoldo Cremona. Oggi l’attività continua la sua discendenza familiare, con Giulio, figlio di Leopoldo, alla guida dell’azienda, e il figlio Fabio, al suo fianco.

Azienda Agricola Branchini Società Agricola – 1858

I documenti più antichi in possesso dell’azienda testimoniano che la famiglia Branchini nel 1854 abitava e coltivava il fondo Cardinala a Toscanella di Dozza. Nel 1858 venne effettuata la prima vendemmia e così inizia ufficialmente l’impresa. Nel corso degli anni e soprattutto a partire dal 1936, la famiglia Branchini acquista terreni e poderi fino a raggiungere la dimensione attuale di circa cento ettari dedicati in parte a vigneto in parte a seminativo. Oggi l’impresa è gestita dalla quinta generazione, Angelo e Marco Branchini, affiancati dalla quarta, il sig. Cesare Branchini.

Azienda Agricola Lenzi Società Agricola – 1903

L’attività della famiglia Lenzi in agricoltura risale alla fine dell’800 a Medicina ad opera di Alfonso Lenzi detto Augusto (1860-1923). Il primo documento che dimostra l’attività agricola è un atto di acquisto del 1914. L’attività negli anni si espande con i tre fratelli Lenzi, Ettore, Aldo ed Enea e con l’acquisto di vaste tenute in provincia di Bologna e affittanze in Umbria sino al 1941. Poi la guerra cambia le cose e una volta finita sarà Aldo a proseguire l’attività fino alla sua morte nel 1977. Le redini vengono così prese dal figlio Giancarlo e dai suoi fratelli e poi dai figli, la quarta generazione. L’attività agricola ha visto sin dall’inizio un interesse particolare per la coltivazione del riso, per i seminativi – frumento, barbabietole da zucchero, mais, soia e nel passato anche canapa e patate – la frutticultura e i vigneti. L’azienda è stata premiata dalla Camera di commercio di Bologna col Premio Mercanzia nel 1997.

BCC Felsinea Banca di Credito Cooperativo dal 1902 – 1902

Nasce il 16 febbraio 1902 con il nome di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Castenaso, con sede presso la Canonica Arcipretale di Castenaso. Viene creata sul modello che si stava affermando in centro Europa di una nuova forma di credito basata su motivazioni etiche di ispirazione cristiana, diretta conseguenza dell’enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII. Nel 1911 cambia la denominazione in Cassa Rurale di Castenaso. Negli anni cresce, aumenta il numero dei soci, la consistenza dei depositi e degli affidamenti. La seconda guerra mondiale indice sull’attività, ma pian piano tutto riparte. il 26 luglio 1956 la Cassa Rurale viene trasferita nella Chiesa parrocchiale di Villanova, in un locale della canonica e il 16 ottobre 1960 la banca si sposta nella sede di Villanova di Castenaso che la ospiterà fino al 2017. Nel 2005 viene modificata la ragione sociale in “Banca di Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna) Società cooperativa”. Nel 2017 incorpora la Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio, cambiando denominazione in BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902. Nel 2018 l’incorporazione della Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno Società e nel 2019 lo spostamento della sede legale a San Lazzaro di Savena. Oggi, dopo oltre 120 anni di attività, la società ha 22 filiali fra Bologna e Modena, oltre 12.000 soci, più di 36.000 clienti, 171 dipendenti, un patrimonio netto di € 113 milioni e masse amministrate e intermediate che sfiorano i 2,5 miliardi.

Checchi Luigi – 1876

L’Azienda nasce nel 1800 con Luigi Checchi che, con vari passaggi di proprietà, inizia a formare quel nucleo fondiario storico che viene tramandato di generazione in generazione. L’azienda agricola si compone di un gruppo di poderi storici, tutti collegati e oggi specializzati nella produzione di uva di qualità DOC e cereali. L’impresa ha sempre avuto una grande attenzione alla salvaguardia e al miglioramento degli ambienti naturali. Sono stati ricreati biotopi distrutti o andati persi nell’abbandono del territorio, sono stati ricostruite le siepi e tanta attenzione viene posta al sottobosco. È stato ideato un sistema di irrigazione utilizzando un invaso esistente creato nel 1953 da Gaetano Checchi, ed è stato creato un innovativo locale tecnico con attrezzature in grado di sollevare l’acqua per i dislivelli esistenti.

CLT Cooperativa Lavoratori della Terra – 1889

La Cooperativa Lavoratori della Terra, spazia fra Medicina, Budrio e Monterenzio, con circa 1870 ettari di terreno in proprietà. Costituita il 15 settembre 1889 da 134 anni si occupa della conduzione dei terreni e dal 1960 ha integrato la gestione agraria con la disidratazione dei foraggi verdi. La particolare vocazione del territorio medicinese per la produzione di erba medica ha favorito l’espansione del settore foraggi che è tuttora di primaria importanza per la C.L.T. La Cooperativa, utilizzando tecniche a basso impatto ambientale, produce cereali a paglia, bietole e colture da seme. Da oltre quarant’anni produce foraggio disidratato utilizzando l’erba medica prodotta sui propri terreni. Dal 2005 la C.L.T. ha incorporato la Cooperativa Agro-zootecnica Montana di Monterenzio e attualmente gestisce l’attività zootecnica applicando le tecniche dell’agricoltura biologica. Dal 2012 la C.L.T. ha ulteriormente diversificato la propria attività con la realizzazione di un impianto biogas per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa – 1912

Il Consorzio Cooperative Costruzioni nasce nel 1912 con il nome di Consorzio fra le cooperative di birocciai, carrettieri ed affini della provincia di Bologna. Cambia nome nel 1946 e ancora nel 1979 quando, dopo l’unificazione con i consorzi delle cooperative di produzione e lavoro di Modena e Ferrara, assume la denominazione attuale. Nel 1998 il CCC incorpora il Consorzio nazionale per gli approvvigionamenti, Acam, costituito nel 1960 e da allora diventa il primo cliente nazionale di acciaio per cemento armato, ceramiche, calcestruzzo, ascensori, attrezzature per l’edilizia e condotte in acciaio. A ottobre 2007 il CCC si trasforma in consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro. Nei primi decenni dalla sua fondazione il CCC ha costruito buona parte della nuova viabilità della provincia di Bologna, la direttissima del Brennero, ha bonificato le paludi dell’Idice, del Reno e del Po. Nel passato più recente il CCC è dapprima protagonista della ricostruzione post bellica e poi dell’infrastrutturazione regionale e nazionale: vengono realizzati ponti, canali, ospedali, ferrovie, piani di edilizia economica e popolare nelle principali aree metropolitane. Nell’ultimo decennio l’impegno del Consorzio Cooperative Costruzioni si consolida in campo nazionale con la realizzazione di grandi opere a rete come le linee AV Milano-Bologna e Roma-Napoli, con qualificati restauri quali quello del Teatro alla Scala di Milano e quello (ancora in corso) della Galleria degli Uffizi di Firenze e con rilevanti iniziative di finanza strutturata.