Ecco le altre aziende iscritte nel prestigioso registro nazionale

Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza – 1920

La cooperativa nasce come “La Federale a proprietà inalienabile ed indivisibile” il 9 luglio 1920 con l’acquisizione dalla “Società Anonima Cooperativa Federale fra Muratori ed Affini Bologna” dell’insediamento di via Jacopo della Quercia realizzato nel 1911 e costituito da sedici alloggi. Nei decenni successivi avvia un percorso di consolidamento e di rilancio delle cooperative di abitazione, favorito anche dallo scambio delle varie esperienze con altre realtà territoriali, sia regionali che nazionali. La cooperativa, ancora denominata La Federale, si rafforza fondendosi con la cooperativa “Urbanistica Nuova” costituita nel 1971 (che nel frattempo aveva realizzato 5 interventi per complessivi 169 alloggi) e con la cooperativa “Avvenire Proletario” costituita nel 1911 (che aveva realizzato un complesso edilizio in via Zanardi-Borre di 8 alloggi e spazi commerciali). Nel 1980, a conclusione del processo di unificazione, la società modifica la propria ragione sociale in “Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza”, in onore dello storico sindaco di Bologna. A quella data il patrimonio abitativo della Cooperativa ammontava a 423 alloggi, inclusi i 12 alloggi incorporati dalla “Cooperativa Appennino”. Anche attraverso le successive modificazioni legislative sull’edilizia residenziale pubblica la Cooperativa accresce ulteriormente il proprio patrimonio abitativo. Partecipando a diversi bandi pubblici negli anni 2000 aumenta il patrimonio abitativo che si assesta su oltre 1.300 alloggi.

Ditta Francesco Bongiovanni di Andrea Bongiovanni e C. Snc – 1904

La casa musicale Bongiovanni è conosciuta a Bologna nel campo dell’editoria musicale fin dal 1905. Il suo fondatore, Francesco Bongiovanni, si dedicò alle edizioni musicali, pubblicando opere di autori come Respighi, Zandonai, Alfano, Cimara, Pratella. Nel dopoguerra, la società è stata prima gestita dal figlio Edoardo, in seguito, dagli anni ’60, affiancato dal nipote Giancarlo, che negli anni ’70 iniziò la produzione discografica, oggi attività principale della società. Oggi la casa musicale ed il negozio sono amministrati dai figli di Giancarlo, Andrea e Barbara, la quarta generazione. Il negozio Bongiovanni è sempre stato nel centro di Bologna, prima in via Rizzoli, dove rimane fino al 2000, in seguito in via Ugo Bassi. Da sempre specializzato in musica classica, ha un amplissimo assortimento di CD e DVD di tutte le marche e provenienze e di ogni genere: lirica, sinfonica, cameristica, barocca, medievale, rinascimentale, contemporanea.

Farmacia Osti Srl – Bazzano (Valsamoggia) – 1898

La storia della Farmacia Osti inizia con Livio Osti. Fresco di laurea inizia la sua attività di “speziale” a Bologna nella Farmacia dei Servi. Nel 1898 decide di tornare a Bazzano, dove la sua famiglia rileva l’Antica Farmacia Minelli, dando inizio all’attività nella sede storica di via Matteotti. A Livio farà seguito il figlio Vittorio che, anche sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ha sempre assicurato alla popolazione un servizio essenziale. Fare il farmacista per lui allora e poi per le generazioni successive ha sempre significato “esserci agendo nel bene della comunità, con un po’di cuore”. Con questo motto Piero accompagnato dalla figlia Annamaria, ha trasformato l’azienda di famiglia in una moderna attività, arrivando così alla quarta generazione, oggi tutta al femminile.

Ferramenta Boriani di Saverio Piancastelli & C. Sas – 1820

L’attività inizia nel 1820 come “ferrarezza” ed è stata fondata da Gaetano Boriani. La sua sede è molto prestigiosa: è alla base della Torre Asinelli. Alla morte del fondatore nel 1881, l’attività prosegue con il figlio Giovanni e successivamente con il nipote Aristide. Nel 1910 il negozio, condotto da Giancarlo Boriani – che fu anche un olimpionico di tiro a segno a Berlino nel 1936 – viene trasferito in via Monte Grappa dove si trova tuttora. Alla morte di Giancarlo, nel 1982, gli succede il figlio Paolo, deceduto in negozio improvvisamente nel 1991. La “bottega” rimane chiusa per tre mesi, finché la moglie Maria Rizzi e la figlia Cristina Boriani la riaprono e la guidano fino al 1993, quando l’attività viene rilevata da Saverio Piancastelli, che ne raccoglie il testimone.

Galassini Pier Giorgio – 1907

L’impresa Galassini Pier Giorgio è specializzata nella coltivazione di terreni a frutteto e seminativo in Valsamoggia a Monteveglio e a Castelfranco Emilia su un terreno acquistato dal fondatore Giovanni Galassini nel 1907 per i figli Giuseppe, Luigi, Pietro ed Emilio. Morti i fratelli, uno dei quali in guerra, il solo Luigi nel 1923 eredita l’attività che poi passerà ai figli Emilio e Antonio. Tramandata alla generazione successiva oggi è condotta da Pier Giorgio Galassini, figlio di Emilio.

Marocchi Srl – Casalfiumanese – 1821

Le origini di Marocchi Srl risalgono al 1821, con la nascita della bottega artigiana di Domenico Marocchi, fabbro e maniscalco di Casalfiumanese, conosciuto in tutta la vallata del Santerno per l’abilità nella lavorazione artistica del ferro battuto. Le prime fonti informali dell’attività risalgono fin dalla fine del Settecento. Nel corso del tempo l’azienda ha saputo mantenere la tradizione nella carpenteria, innovando continuamente. E così il mestiere di fabbro è stato tramandato di padre in figlio e l’officina Marocchi ha attraversato i secoli fino ai giorni nostri. Già prima della seconda guerra mondiale Domenico Marocchi riceve una medaglia d’oro per la continuità nel tempo della sua bottega artigiana. Anche la Camera di Commercio di Bologna gli conferisce la medaglia d’oro al compimento dei 121 anni di attività mai interrotta a Casalfiumanese. Oggi l’impresa si occupa della realizzazione di infissi e di progettazione e installazione di espositori.

Passerini Sileno – Castel Maggiore – 1906

Su un podere acquistato nel 1906 inizia l’attività di Gaetano Passerini. Coltiva erba medica, grano, canapa e negli anni Cinquanta anche la barbabietola da zucchero. L’attività si allarga poi all’allevamento di bestiame da latte e da carne. Il latte in particolare è stato il primo prodotto che l’azienda ha iniziato a vendere direttamente . Negli anni cinquanta la guida dell’azienda passa a Raffaele Passerini e alla moglie Marcella che avviano anche la coltivazione della vite e la produzione di vino. Dal 1969 l’azienda è gestita da Sileno con la moglie Roberta. Negli anni Ottanta inizia la trasformazione che porta alle produzioni specializzate di frutta e verdura e in piccole quantità anche di vino. Dal 2010 l’azienda è orientata esclusivamente alla vendita diretta dell’intera produzione.

SIT Società Italiana Tecnospazzole Spa – Bologna – 1908

Le origini dell’impresa si possono collegare al Laboratorio Artigianale per la Fabbricazione di Pennelli, rinominato Pennellificio Bolognese nel 1908 con l’ingresso della famiglia Acquaderni nel capitale sociale. Alessandro Acquaderni, inizialmente socio al 50%, completerà l’acquisizione del laboratorio dieci anni dopo, nel 1918. Si specializza nella produzione di pennellesse per l’edilizia e negli anni della prima guerra mondiale sposta la specializzazione dalla pittura artistica a quella professionale, “industriale”. Negli anni cinquanta, dalla storica sede di Bologna, la società si trasferisce a Casalecchio di Reno, trasformandosi in SIT – Società Italiana Tecnospazzole – e sposta il focus sulle finiture superficiali applicate a diversi settori industriali. Fra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000 lo stabilimento si amplia notevolmente sia nell’area produttiva che nell’area uffici. La famiglia Acquaderni ha garantito la continuità dell’azienda senza interruzioni da cinque generazioni (Alessandro, figlio di Giovanni, ha rappresentato la prima; Marco, figlio di Alessandro, la seconda; Pietro la terza; Andrea la quarta e ora i suoi figli, Marco, Alessandro e Paolo la quinta). Oggi dopo 115 anni è industria leader nel settore.

Società Agricola Santa Croce di Giuseppe Bussolari e C. – 1816

L’azienda inizia l’attività con Romano Bussolari affittuario e campanaro della Parrocchia di Lorenzatico. La gestione del fondo passa a Lucido e successivamente a Donato Bussolari. L’indirizzo produttivo era zootecnico fino al 1966, anno in cui l’azienda passa alla coltivazione di frutta su una superficie di 12 ettari. In seguito l’impresa man mano si ingrandisce fino a raggiungere la superficie di 200 ettari, oggi in prevalenza coltivati a frutta e seminativo.

La denominazione attuale è Società Agricola Santa Croce di Giuseppe Bussolari e C. S.S. La società è rappresentata oggi da Marco Bussolari.

Società Cooperativa Edilizia di Bazzano – 1909

Costituita il 29 ottobre 1909, tra i suoi fondatori annovera personaggi di grande levatura culturale e sociale, come Tommaso Casini, critico letterario, storico, dantista e scrittore e Carlo Termanini, storico sindaco di Bazzano che contribuì ad un notevole sviluppo urbanistico e civile del paese, oltre ad essere pioniere del movimento operaio e socialista. L’oggetto sociale era, e nella sostanza è praticamente rimasto immutato da 114 anni, “lo sviluppo edilizio ed il risanamento igienico dell’abitato, mediante la costruzione e l’acquisto di case da affittare a soci e non soci”.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è destinato a continuare ad accogliere in futuro tutte quelle aziende che negli anni matureranno il requisito di 100 anni di attività ininterrotta. L’iscrizione avviene su candidatura della impresa.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.bo.camcom.gov.it