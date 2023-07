Da aprile è nel Cda di Hera e presiede Hera Trading Srl

L’assemblea generale degli associati alla Confservizi Emilia-Romagna, (Associazione alla quale aderiscono i soggetti gestori dei servizi pubblici locali che operano nel territorio regionale nei settori ambiente, acqua ed energia) ha eletto Gianni Bessi come presidente per il triennio 2023 -2026. Nell’ambito di questo appuntamento sono stati rinnovati anche gli altri organi esecutivi: giunta esecutiva e revisore dei conti.

Sono stati eletti come componenti di giunta: Patrizia Lombardi e Stefano Verde (dirigenti Hera Spa), Filippo Brandolini (presidente Herambiente), Mara Roncuzzi (presidente Ravenna Holding), Tonino Bernabè (presidente Romagna Acque Società delle Fonti), Alfredo Amman (direttore generale Clara Spa), Raffaella Cerri (vicepresidente Emiliambiente), Vito Cannariato (responsabile Affari regolatori Iren Spa), Eleonora Costa (dirigente Iren Spa), Paola Ruggiero (presidente Aimag).

Confermato Lorenzo Selleri in qualità di revisore dei conti.

Il neo Presidente Bessi da aprile di quest’anno siede nel consiglio di amministrazione di Hera Spa ed è presidente della controllata Hera Trading Srl. Inoltre, porta con sé una solida esperienza amministrativa acquisita in numerosi anni di servizio nella pubblica amministrazione, avendo ricoperto le cariche di consigliere regionale (dal 2014 al 2023) e in precedenza di vicepresidente della Provincia e consigliere comunale a Ravenna. Giornalista pubblicista, è autore di diverse pubblicazioni in tema di energia ed economia.

“Considero un privilegio guidare l’associazione che rappresenta i gestori di servizi essenziali per i cittadini e le imprese – ha dichiarato il neo presidente – Abbiamo potuto constatare anche di recente, affrontando l’emergenza provocata dall’ondata straordinaria di maltempo, quanto sia fondamentale consolidare il nostro ruolo di interlocutori a supporto delle istituzioni e delle comunità servite. Mettere a sistema le competenze e creare una rete efficace tra le associate continueranno a essere valori identitari di Confservizi ER”.

Nel corso dell’assemblea, è stato rivolto un sentito ringraziamento al Presidente uscente Luigi Castagna per il lavoro svolto nel corso del suo mandato durato complessivamente 9 anni. “Sono onorato di poter continuare il suo lavoro – ha proseguito Bessi – per fare in modo che Confservizi si confermi come un punto di riferimento forte e indispensabile per le associate”.