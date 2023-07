Il Ceo di Poggipolini SpA è anche alla guida della Fondazione Aldini Valeriani

Il cda di Fondazione Aldini Valeriani (FAV) nomina il suo nuovo presidente, Michele Poggipolini, con l’obiettivo di perseguire traguardi ambiziosi: potenziare il brand della storica scuola di industrial management, evolvere i servizi formativi per un mercato in continuo cambiamento, consolidare necessarie partnership con attori innovativi del territorio emiliano.

Fondazione Aldini Valeriani, centro di eccellenza per lo sviluppo tecnico e la promozione dell’innovazione tecnologica, apre ad un prossimo corso evolutivo con la nomina del presidente Michele Poggipolini, Ceo di Poggipolini SpA, storica azienda innovativa di San Lazzaro di Savena (BO). La crescita della Fondazione ha portato, in questi ultimi sette anni, un buon risultato, dall’aumento quantitativo degli attestati emessi al miglioramento qualitativo degli indicatori di performance.

L’impegno della scuola di industrial management di Confindustria Emilia Area centro si focalizzerà quindi sulla creazione di servizi innovativi ad alto valore aggiunto, volti alla crescita della competitività delle imprese e dello sviluppo delle competenze delle persone, integrando la cultura tecnica con la cultura manageriale. Il neoeletto presidente erediterà inoltre il completamento di alcuni importanti progetti:

– Strutturare la relazione con alcuni Enti internazionali rappresentanti delle imprese italiane nel mondo (si veda la convenzione con la Camera di Commercio Italo/Ungherese di Budapest)

– Inaugurare la scuola di Skill Coaching a marchio FAV

– Creare nuovi eco-sistemi formativi tra giovani e aziende

Michele Poggipolini, Ceo di Poggipolini SpA, commenta:“In un momento storico in cui per le imprese italiane puntare alla formazione diventa sempre più strategico, la fondazione si posizionerà come possibile risposta alla crescente complessità nel reperimento di figure professionali. Sono orgoglioso di questa nomina, Fav è una realtà d’eccellenza che ha già dimostrato di poter ottenere grandi risultati, metterò a completa disposizione l’esperienza internazionale maturata in questi anni di lavoro e la grande determinazione che da sempre contraddistingue la nostra famiglia imprenditoriale. Sono certo che ci dimostreremo un grande gruppo, pronto a sviluppare un nuovo percorso e ad affrontare sfide decisive.”