Sarà poi cura degli enti rilasciare il documento smarrito o distrutto

Si chiarisce il regime da seguire per denunciare lo smarrimento o la distruzione di documenti che l’impresa deve conservare a causa degli eventi alluvionali. L’impresa dovrà presentare la denuncia (in allegato), con gli allegati all’organo di polizia competente per territorio e tale presentazione varrà come denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’assolvimento degli obblighi di legge.

La stessa domanda con la prova della presentazione della denuncia agli organi di polizia, dovrà essere presentata agli enti competenti dei procedimenti che detengono i provvedimenti smarriti o distrutti, avvalendosi dei sotto indicati indirizzi di posta elettronica certificata.

Sarà poi cura degli enti rilasciare il documento smarrito o distrutto in duplicato, ove necessario e disponibile, ovvero prendere atto della semplice denuncia per l’eventuale attività di controllo.