In base agli anni di attività, le imprese possono essere inserite nella fascia bronzo, argento, oro o diamante

Si avvicina la scadenza del 28 agosto, ultimo giorno utile per presentare le domande di iscrizione al Registro delle Imprese Storiche del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno 2023. Un’iniziativa, nata nel 2011, che è rivolta a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti sul territorio di Castel San Pietro Terme nei tre settori: Commercio, pubblici esercizi e servizi, Artigianato e industria, Agricoltura, con l’obiettivo di premiare e promuovere le imprese operanti nel territorio comunale che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

“Questa amministrazione si è impegnata a mettere al centro dell’attenzione il tema del lavoro e dello sviluppo economico – afferma il sindaco Fausto Tinti -. Nell’ambito di questo impegno, rientra anche il Registro e la premiazione pubblica delle imprese storiche, un patrimonio unico e prezioso della comunità di Castel San Pietro Terme. Imprese in molti casi costituite da generazioni della stessa famiglia che si sono succedute nel tempo, che nonostante le difficoltà hanno continuato ad investire in innovazione, professionalità e competenza, contribuendo alla crescita di tutto il nostro territorio. Negli ultimi anni, la premiazione delle imprese storiche ha assunto anche un significato di vicinanza e sostegno da parte dell’amministrazione comunale e della città, in un periodo in cui l’economia del nostro territorio ha dovuto affrontare le difficoltà causate dall’epidemia da Covid-19 e dall’invasione russa in Ucraina”.

Il facsimile per la domanda di iscrizione, il Registro e il relativo regolamento si possono scaricare dal sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/avviso-pubblico-registro-imprese-storiche-anno-2023

Le domande d’iscrizione al Registro dovranno arrivare entro il 28 agosto 2023 e possono essere inviate via Pec – posta elettronica certificata – all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it o con raccomandata A.R. indirizzate a: Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Turismo e Promozione Territoriale – Piazza XX Settembre n. 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo), oppure possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo presso lo Sportello Cittadino del Comune in piazza XX Settembre 3, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,45; il giovedì dalle 8,30 alle 17,45.

Le aziende interessate a essere iscritte nel Registro possono contattare per informazioni il Servizio Turismo e Promozione Territoriale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ai numeri 051 6954213-214-150 – oppure via e-mail: ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Le imprese vengono collocate in quattro fasce di età: bronzo (25-49 anni), argento (da 50 a 74 anni), oro (da 75 a 99 anni) e diamante (100 anni e oltre). Il conteggio degli anni aziendali viene fatto in base agli anni maturati al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso al 31 dicembre 2022). Il regolamento del Registro storico ammette la possibilità che le aziende, nel corso degli anni, abbiano cambiato forma sociale (ad esempio da ditta individuale a Snc, oppure Srl), a patto che l’attività non sia stata interrotta e l’ambito di esercizio dell’attività principale sia sempre rimasto lo stesso.