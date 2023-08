La realtà con sede a Imola potenzia il proprio organico: le domande sono da inviare entro il 22 settembre

Un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, a tutele crescenti, di tre farmacisti collaboratori. S.F.E.R.A. srl., realtà con sede ad Imola che gestisce attualmente 20 farmacie comunali dislocate nelle province di Bologna (13) e Ravenna (7) i cui dettagli sono disponibili sul sito aziendale (www.sferafarmacie.it), è alla ricerca di specifiche professionalità per potenziare il proprio organico a conferma della continua ascesa di un’azienda diventata un autentico punto di riferimento sul territorio per il comparto.

Le competenze di base richieste spaziano dalle capacità tecnico-professionali alla propensione a porsi al servizio del cliente con la predisposizione alla vendita dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici. La capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di iniziativa completano il profilo.

I farmacisti collaboratori saranno inseriti nell’organico aziendale e nelle relative sedi secondo le esigenze di servizio e dovranno garantire la disponibilità per la copertura degli orari di apertura e turni di guardia farmaceutica.

Vincolante, per accedere alla selezione, il titolo di studio di diploma di laurea con indicazione del voto in Farmacia e/o equipollente e abilitazione. Ma anche l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti e l’attestazione di ottemperanza dell’obbligo di formazione continua. Costituiranno titoli preferenziali la conoscenza di specifici software gestionali così come le competenze in ambito di erboristeria, omeopatia e della dermocosmesi.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente su apposita modulistica scaricabile dal sito www.sferafarmacie.it (o disponibili presso la sede di S.F.E.R.A. srl al civico 1/A di via della Senerina ad Imola secondo gli orari di lavoro) ed i relativi documenti richiesti per il completamento della candidatura, dovranno pervenire in busta chiusa con modalità di consegna a mano (nei giorni/orari di apertura degli uffici dell’azienda) o spediti mezzo raccomandata A/R entro le ore 12.30 del giorno 22/09/2023.