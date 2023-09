Il marchio sta ricercando 35 persone tra camerieri e responsabili di cucina e sala

Aprirà a fine ottobre il 4° ristorante dell’Emilia Romagna con l’insegna Löwengrube, format in franchising creato dagli imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni, che dal 2005 promuove in Italia il modello del ristorante-birreria in stile autentico bavarese e che oggi è presente con una solida rete di circa trenta punti vendita e oltre 500 persone impiegate in tutta Italia.

Lo sviluppo dell’insegna della ristorazione in Emilia Romagna conta sulla determinata attività di un gruppo di imprenditori locali – Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni Ugolini – che con la società denominata Lowen Guys Srl ha già aperto con successo in franchising i 3 ristoranti Löwengrube di Bologna, Modena e Ravenna.

Per il nuovo punto vendita di Casalecchio di Reno – che sorgerà all’interno del Centro Commerciale La Meridiana, punto d’incontro e di riferimento per lo shopping della provincia di Bologna – è in corso la ricerca di 35 persone tra camerieri e responsabili di cucina e sala, per il servizio a pranzo e cena.

Il luogo di lavoro sarà la bierstube – così si chiamano i caratteristici ristoranti birreria bavaresi – di 750 metri quadri (inclusi cucina e magazzino) situata al centro della food court del centro commerciale. Il locale potrà ospitare circa 250 persone tra le sale interne (suddivise in area Oktoberfest conviviale per i gruppi, spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano e la zona più riservata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici) e lo spazio esterno.

I contratti di lavoro applicati saranno full e part-time, a tempo determinato e a chiamata, adattabili alle diverse esigenze dei candidati. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura al seguente indirizzomail casalecchio@lowengrube.it oppure compilare il form sul sito https://lowengrube.it/lavora-con-noi/ (selezionare Casalecchio).