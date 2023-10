Le domande di partecipazione al bando possono essere inoltrate dal 9 al 27 ottobre

È del 28 settembre la pubblicazione del nuovo bando Digital Export di Unioncamere Emilia-Romagna in favore delle imprese del territorio. La misura, sviluppata di concerto con la Regione, fornisce supporto alle realtà che attivano percorsi di internazionalizzazione e promo-commercializzazione.

I destinatari del nuovo bando sono le micro, piccole e medie imprese manifatturiere del territorio, senza limiti di fatturato. Ai fini dell’accesso al bando è necessario solo soddisfare due requisiti: avere sede legale o operativa in Emilia-Romagna e non aver ricevuto altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese (o per gli stessi titoli di spesa).

Le domande possono essere inoltrate dal 9 al 27 ottobre 2023 e il contributo viene erogato a fronte della formazione di una graduatoria. Le imprese beneficiarie otterranno una somma compresa tra 5.000 e 10.000 euro. L’importo del contributo varia in funzione delle caratteristiche dell’impresa e del progetto, ma in ogni caso non può eccedere il 50% delle spese sostenute dall’azienda.

L’obiettivo del bando Digital Export è aumentare il numero delle imprese esportatrici, aiutando le aziende del settore manifatturiero a individuare e sfruttare le opportunità di business in mercati già serviti e non solo. Al fine di rafforzare, in termini di competitività, il sistema produttivo regionale.

Ma l’internazionalizzazione è solo uno dei fronti su cui Regione e Camere di Commercio forniscono supporto alle imprese. I bandi pubblici per l’erogazione di contributi a fondo perduto, credito d’imposta e altri strumenti di finanza agevolata permettono ad aziende di piccole e grandi dimensioni di affrontare con maggiore slancio le sfide del mercato. Soprattutto in questo periodo, in cui nelle casse di Ministeri e Regioni si riversano gli stanziamenti del PNRR, destinati proprio a supportare il tessuto produttivo nazionale

Le opportunità non mancano (anche a livello provinciale) ma saperle cogliere non è banale come si potrebbe immaginare. Per avere buone chance di ottenere agevolazioni e contributi pubblici è necessario il supporto di figure specializzate, in grado di aggiornare tempestivamente l’impresa delle nuove agevolazioni, e predisporre nel minor tempo possibile le pratiche per la richiesta. Una delle realtà che fornisce servizi di questo genere è Golden Group, società specializzata in finanza agevolata con sede ad Argelato.

Digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione e transizione green: le sfide che il mercato impone alle imprese sono sempre più ardue e per stare al passo servono investimenti importanti. Solo approfittando ora delle opportunità offerte dalla finanza agevolata è possibile per le PMI stare al passo con i nuovi standard richiesti da consumatori e filiera.