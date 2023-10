Professioni introvabili, al via l’Academy Imas

È alle porte un’opportunità di formazione altamente tecnica, scopo assunzione, per otto persone che cercano lavoro in ambito produttivo e disponibili a viaggiare con una certa frequenza. L’Academy è organizzata dall’agenzia per il lavoro bolognese ADHR Group, filiale di viale Filopanti, in sinergia con l’azienda IMAS Aeromeccanica nella cui sede, a Ozzano dell’Emilia, si terrà fisicamente il corso dal 6 al 17 novembre prossimi.

La Formazione, che si rivolge a persone non occupate e interessate a imparare una professione molto richiesta, getterà le basi per diventare montatori meccanici di impianti industriali, fornendo le principali nozioni sulle tecniche di installazione impiantistica partendo dalla documentazione tecnica. I partecipanti impareranno a operare nel pieno rispetto degli standard di qualità (ISO 9001), delle procedure di produzione e delle buone norme di sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro. Si svolgeranno inoltre le formazioni obbligatorie previste dal Dlgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni, inerenti all’uso delle attrezzature di lavoro, quali carroponte, carrelli elevatori, PLE e DPI di III Categoria, e i moduli per la qualifica di Addetti alla gestione Emergenze per il Primo Soccorso e per l’Antincendio.

Obiettivo dell’iniziativa formare internamente e assumere figure tanto necessarie quanto introvabili. «Non esiste chi sa fare questo mestiere sul mercato», ha affermato infatti Sonia Paravidino, responsabile HR di IMAS, che continua: «Finita l’Academy le persone impareranno il mestiere direttamente sul campo, viaggiando sempre in coppia con un caposquadra. Le professionalità che andremo a inserire avranno una RAL adeguata a cui si aggiungono gli straordinari e le indennità di trasferta».

IMAS Aeromeccanica è leader nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione dell’aria, di impianti di filtrazione fumi e polveri per la lavorazione del legno, plastica, riciclo di materiali e biomasse. L’azienda sviluppa prodotti all’avanguardia nei settori dell’aspirazione e depurazione dei fattori inquinanti ed è diventata oggi un punto di riferimento nel comparto, con un fatturato in crescita che è passato da oltre dieci milioni di euro nel 2021 a quasi tredici milioni. Chi vuole candidarsi può scrivere a bologna@adhr.it, oppure recarsi direttamente in agenzia. Qui il programma dell’Academy.