La linea Oriente italiano riprende il classico motivo del garofano faentino

Le collezioni Ginori 1735 raccontano il viaggio che une delle più famose manifatture italiane compie da quasi tre secoli. Un viaggio ispirato dall’amore per la bellezza, che ci porta a scoprire visioni e orizzonti sempre nuovi. Un viaggio che è un modo di essere, un istinto che resta in tutti i servizi, nei piatti in porcellana Ginori e nelle fragranze, negli oggetti d’arte e di arredamento. Un viaggio che ha permesso di incontrare grandi personalità della moda, dell’arte e dell’architettura, e insieme a loro creare le collezioni per la tavola e non solo: dai servizi Granduca Coreana a Labirinto e Catene di Gio Ponti, fino a Il Viaggio di Nettuno e i Profumi Luchino firmati Luke Edward Hall. Ad esempio, con la collezione di piatti Oriente italiano Ginori ha voluto osare, e osando fondare uno stile che combina due elementi della tradizione artistica italiana – l’eleganza delle linee della collezione Antico Doccia Ginori e il fascino delicato del Garofano, un motivo floreale tipico delle ceramiche di Faenza e ispirato a un immaginario giardino orientale in cui esplodono i colori che animano i piatti in porcellana, le tazze e tutti gli altri articoli della collezione Ginori Oriente Italiano. E per chi ama il classico, Doccia è il luogo dove nel 1735 dall’intuizione artistica e imprenditoriale del Marchese Carlo Ginori nacque la storica Manifattura, la fabbrica dell’oro bianco. La forma Antico Doccia definisce l’essenza più profonda della manifattura, che la identifica nel mondo come Maison di eccellenza della porcellana pura e del design. Linee curve e un profilo ispirato all’argenteria tardo-barocca fiorentina rendono Antico Doccia una collezione senza tempo. Il bianco essenziale evoca un senso di ritorno a casa, a un luogo tutto nostro, intramontabile nella sua bellezza.

E per chi ha bisogno di consulenza, è possibile prenotare ora la prorpia esperienza di Personal Shopping, scoprendo Ginori 1735 e le sue creazioni. Sarete consigliati e guidati nella scelta della vostra mise-en-place e verranno fornite le informazioni riguardo ai prodotti preferiti. Il servizio è disponibile previa prenotazione e non ha costi aggiuntivi.

Per poter accedere a questo servizio si può scrivere a one-to-one@ginori1735.com indicando l’oggetto della richiesta e specificando se si preferisce una consulenza online o dal vivo presso uno dei nostri flagship store, Firenze o Milano. Il personal shopper ricontatterà entro 48 ore lavorative. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.