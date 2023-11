Confermata anche la collaborazione solidale con Croce Rossa Italiana, in particolare con il Comitato di Bologna, per il progetto “Medi-per il sociale”.

Medi-Market (https://medi-market.it/), gruppo di farmacie e parafarmacie di origine belga, già presente nel Centro e Nord Italia con 22 punti vendita, presto 24, sceglie Bologna per una nuova apertura, la quarta nel territorio. L’inaugurazione è prevista per oggi, venerdì 3 novembre, a partire dalle ore 10.

Il nuovo store (di oltre 200 mq), in pieno centro storico (Via Ugo Bassi, 11), rappresenta il completamento dell’offerta distributiva di Medi-Market sul territorio. Con questa nuova apertura, i bolognesi avranno infatti accesso a tutte le differenti tipologie di store proposte da Medi-Market, ovvero il punto vendita all’interno di un Centro Commerciale, il modello riservato agli Outlet, il Parco Commerciale e ora anche il negozio nel cuore della città.

Gli store bolognesi di “Castel Guelfo The Style Outlets”, del Parco Commerciale “Meraville” – senza contare i risultati promettenti di “Shopville Gran Reno” aperto appena nove mesi fa – hanno registrato nel 2023 quasi il +25% in termini di fatturato e di crescita della clientela, da qui la volontà di continuare a puntare su questo territorio. I bolognesi si dimostrano infatti tra gli acquirenti più attenti e interessati nei confronti di articoli farmaceutici, di cura e bellezza, di medicina naturale e dedicati a mamma e bimbo oltre che di complementi alimentari.

L’apertura di Via Ugo Bassi vedrà nuovamente Medi-Market accanto a Croce Rossa Italiana, in particolare al fianco del Comitato di Bologna

Nel nuovo punto vendita, sarà possibile acquistare un kit composto da prodotti dedicati all’infanzia accuratamente selezionati, donati poi alla Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna che li utilizzerà nelle proprie attività di cura e sostegno del prossimo, nel perimetro bolognese. In questo modo, acquistando nella parafarmacia cittadina, sarà possibile aiutare e dare una mano alla comunità in modo concreto. L’iniziativa, si inserisce all’interno del più ampio progetto “Medi-per il sociale”, che vede il Gruppo belga impegnato in attività a favore delle associazioni no-profit italiane.

Prodotti ad un prezzo contenuto, per rendere la salute sempre più accessibile, secondo il motto “Il benessere alla portata di tutti”, saranno caratteristici anche di questo nuovo punto vendita di Via Ugo Bassi. Non solo, per contrastare inflazione e carovita, all’interno del negozio sarà sempre possibile acquistare una selezione di prodotti di prima necessità ad un prezzo ribassato, tra cui parafarmaci, articoli dedicati a mamma e bambino, igiene e cura della persona, etc.