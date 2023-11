La consegna della targa è avvenuta in occasione della quinta edizione del Forum presbiopia

Il premio Eccellenza B2eyes nella gestione della presbiopia è un riconoscimento agli imprenditori in ottica che si sono contraddistinti per la migliore offerta nell’ambito delle lenti progressive e multifocali. Quest’anno il premio è stato assegnato a Gianni Forlini, fondatore e CEO di Forlini Optical, a capo di un team da sempre impegnato a garantire un servizio dedicato e personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente.

La consegna della targa è avvenuta nell’ambito della quinta edizione del Forum presbiopia, appuntamento nazionale nato dal desiderio di creare una filiera dell’ottica capace di parlare un linguaggio comune e fruibile. L’evento si è tenuto il 5 e 6 novembre al centro congressi del Royal Continental di Napoli alla presenza di oltre 600 ottici professionisti e, per la prima volta, di decine di oculisti. Un momento importante di formazione e scambio di idee tra professionisti poiché, come sottolinea Gianni Forlini, “trovare punti di contatto nel rispetto dei diversi ruoli, attraverso un proficuo dialogo tra classe medica e settore dell’ottica, è fondamentale e va a vantaggio del cliente/paziente e del suo benessere visivo”.

E come da tradizione, il congresso è anche l’occasione per celebrare i professionisti che si sono contraddistinti per il loro lavoro nel migliorare la vista e la vita delle persone, oltre che per valorizzare l’ottica e l’optometria in Italia. Insieme a Gianni Forlini hanno ricevuto il premio: Claudio Aldegheri, Danilo Cresti, Laura Davoli, Serena Fabbri, Gennaro Ferrentino, Vittorio Giacovelli, Alfonso Lisi, Roberto Pregliasco, Michele Schirone, Anna Paola Ugolini e Angelo Veneruso.

Diverse le motivazioni che hanno portato in casa Forlini Optical il prestigioso riconoscimento: l’attenzione ai bisogni e l’ascolto delle esigenze del cliente, la consulenza professionale nella scelta del prodotto e l’assistenza in fase di vendita e post vendita.

“Raggiungere l’eccellenza nella gestione della presbiopia significa stabilire procedure standard volte ad affiancare il cliente, dal controllo visivo iniziale alla cura del cliente post vendita. Non si tratta solo di seguire attenti protocolli, ma anche di essere fondamentali nel dare valore aggiunto in un segmento in cui regna un certo tipo di banalizzazione. Alla base di tutto questo c’è un processo di comunicazione importante, attivato grazie al team interno e a tutti i collaboratori, dal customer care al marketing automation passando per il digital marketing”, dichiara Gianni Forlini.

“Vado davvero molto fiero ed orgoglioso di questo premio – ribadisce infine Forlini -, perché rappresenta l’attestazione del grande sforzo di tutti noi di Forlini Optical nel mantenere un livello qualitativo di assistenza al cliente elevato, dall’istante in cui varca la soglia di uno dei nostri punti vendita fino e oltre la vendita, anche e soprattutto attraverso la valutazione costante della consumer satisfaction in un’ottica di miglioramento continuo”.