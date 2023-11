L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Panieri, è in programma per domani 14 novembre

Nuove opportunità di lavoro a Imola e dintorni grazie all’apertura della filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, la 18° in Emilia Romagna, che vedrà il taglio del nastro martedì 14 novembre alle ore 12 in Viale D’Agostino 65 a Imola, zona Ospedale Vecchio, alla presenza del sindaco Marco Panieri e del team che gestirà la neo sede, punto d’incontro per domanda e offerta tra aziende del territorio e candidati.

Sono aperte opportunità per operai, figure tecniche ed amministrative, in aziende medio-grandi e cooperative fino a duemila dipendenti, che operano in diversi settori: dal metalmeccanico alla logistica e gomma-plastica, fino a quello legato all’edilizia e all’alimentare. Le realtà produttive per le quali sono aperte le ricerche si trovano non solo a Imola, ma anche nei Comuni limitrofi: Castel San Pietro, Dozza, Castel Guelfo, Medicina, ma anche Borgo Tossignano e Castel del Rio.

“Cerchiamo numerose figure che vanno da operai edili, verniciatori e facchini fino a personale in produzione, manutentori meccanici, del verde e stradali, ma anche impiegati amministrativi”, ha affermato Raffaella Maione, Branch Manager ADHR Group: “Ciò che più ci interessa è che i candidati vengano direttamente e fisicamente in filiale, crediamo che la conoscenza reciproca, unita a fiducia e rispetto, sia la base di ogni proficua e soddisfacente collaborazione”.

Per candidarsi è anche possibile scrivere direttamente a imola@adhr.it.