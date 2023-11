In controtendenza con la frenata delle vendite in UE dei prodotti mass-market, la Mortadella Bologna registra un incremento in ogni settore

Nei primi nove mesi del 2023 sono stati prodotti 28,8 milioni di kg di Mortadella Bologna IGP, e venduti oltre 25 milioni di kg. Rispetto allo stesso periodo del 2022 la produzione è cresciuta del 5,0% e le vendite del 4,0% (dati forniti dall’organismo di controllo IFCQ certificazioni). L’affettato in vaschetta conferma la tendenza decennale ad una costante crescita, registrando un aumento del 7,9%, a riprova della preferenza del consumatore finale per un formato comodo, pratico e di facile scorta.

In Italia la GDO si conferma il principale canale di vendita con una quota del 54,6%, seguita dal Normal Trade col 28,5% e dal Discount col 16,9%.

Il 20,4% delle vendite è destinato alle esportazioni, prevalentemente nei Paesi UE, tra quest’ultimi Francia e Germania rappresentano i principali mercati di riferimento, con quote del 30% e del 25%. In generale, le vendite in UE hanno registrato complessivamente un aumento del 9,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022. In particolare, in Germania e Spagna le esportazioni di Mortadella Bologna IGP sono cresciute a doppia cifra, registrando un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 2022, rispettivamente del 17,3% e 13,0%.

“Siamo estremamente orgogliosi delle performance nei primi 9 mesi perché, in controtendenza con la battuta d’arresto nella crescita dei prodotti mass-market in Europa, confermata dal basso trend di crescita della salumeria (+1,9% – dati NielsenIQ), la Mortadella Bologna IGP ha continuato la sua inarrestabile crescita sia nel mercato interno (+4,0%) che all’estero (+7,9%). Questo significa che la scelta del Consorzio di puntare sul posizionamento unico e distintivo di un prodotto garantito dal riconoscimento europeo IGP – con una lunga storia e tradizione, ma anche frutto di una costante ricerca e innovazione per andare incontro ai consumatori – si è rivelato premiante. In questo periodo, più che mai, una garanzia di qualità riconosciuta” – afferma Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna