Consegnate ieri a Bologna le Stelle al merito per i 25 anni di perizia e laboriosità

Alessi Giorgio, Alessi Nicola, Amadori Barbara, Calzolari Gabriele, Capitani Giuseppe, Castellani Mauro, Cenci Redenzio, Fini Massimo, Forlani Anna, Giogoli Giampaolo, Guidi Nicoletta, Imbriaco Graziano, Magli Monica, Mariani Cesare, Marina Monica Cristina, Martini Valter, Neri Andrea, Pareschi Fabrizio, Quercioli Marco, Retus Vincenzo, Rizzi Angelo, Romagnoli Renzo, Rossi Silvia, Tagliani Massimo, Tarroni Roberta.

Sono questi i bolognesi premiati ieri a Bologna presso l’Aula Magna di Santa Lucia con la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro; persone che, nell’arco di almeno 25 anni, «si sono particolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità, dedizione ed integrità personale». Una cerimonia di cui “quest’anno ricorre il centenario dell’istituzione di questa onorificenza”, ha ricordato il prefetto di Bologna, Attilio Visconti “Le aziende devono essere infatti non solo un luogo di lavoro, ma anche di valorizzazione dell’essere umano, ponendo sempre attenzione al futuro, ai giovani – ha continuato Visconti – prendendo a modello Olivetti”.

La cerimonia ha avuto il merito di accendere i riflettori “sul valore fondamentale del lavoro – ha aggiunto Giorgio Bellettini dell’Università di Bologna – di cui si celebrano i risultati raggiunti da individui che attraverso il loro impegno instancabile hanno contribuito, in modo significativo, allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità”. Si tratta di Stelle al merito che non rappresentano soltanto un premio individuale, ma che illuminano il cammino delle generazioni future, ispirandole a contribuire per il bene comune. Ecco la lista dei neo Maestri del Lavoro, in base alle diverse province di appartenenza.