Apertura di un nuovo punto vendita del marchio dm nella città felsinea

Il marchio dm riconferma il suo interesse per la città di Bologna inaugurando il suo quarto punto vendita in Piazza Giovanni da Verrazzano 6, all’interno dell’ex centro commerciale Marco Polo: salgono a quota 83 i punti vendita di dm in Italia, numero che conferma il piano di sviluppo nella penisola.

Il nuovo dm, disposto su una superficie commerciale di 450 mq su un unico piano, affianca Aldi al posto dell’ex supermercato Il Gigante, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 21:00, mentre la domenica dalle ore 8:30 alle ore 21:00.

Il nuovo negozio è caratterizzato da un ambiente armonico, grazie al frazionamento in “isole” degli spazi, divise per categoria di prodotto, pensate per agevolare la customer journey e all’utilizzo di scaffali più bassi che garantiscono una panoramica ottimale e facilitano, così, clienti durante l’esperienza di acquisto.

All’interno del punto vendita è possibile trovare la proposta unica di dm: oltre 15 mila referenze, più di 600 marche, di cui 26 sviluppate in house (come Balea, dmBio, alverde, babylove, Mivolis) dedicate al benessere della persona, al food bio, all’infanzia, alla cura della casa e degli animali.

All’interno del punto vendita è disponibile, inoltre, il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta USB.

L’apertura del nuovo store ha creato 8 nuove opportunità lavorative, portando a quota 56 i collaboratori sul territorio emiliano, grazie agli 8 punti vendita già presenti in Emilia-Romagna. I nuovi collaboratori andranno ad unirsi alla grande squadra composta da oltre 800 dipendenti in Italia, per una customer care sempre pronta e perfetta, permettendo un’ulteriore consulenza e vicinanza al consumatore.

Da ottobre 2022 dm, grazie al lancio dello shop online, piattaforma di ultima generazione con un’interfaccia intuitiva, semplice, gradevole e ricca di contenuti (dm-drogeriemarkt.it) e dell’app “la mia dm”, consente a tutti, in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese, di acquistare i circa 13.000 prodotti disponibili sul sito (tra brand commerciali e marchi propri, come Balea, alverde, Mivolis e dmBio), ricevendoli direttamente a casa propria o in store o ancora optare per il ritiro express: una soluzione più sostenibile, che evita imballaggi e spedizioni permettendo di acquistare direttamente dal sito internet i prodotti disponibili in punto vendita e di ritirarli in store già dopo sole due ore.