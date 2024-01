È il naturale riconoscimento di un processo avviato da tempo in azienda

Bancolini Symbol entra nel nuovo anno con un nuovo statuto aziendale che la definisce giuridicamente come azienda non più solo a scopo di lucro, ma anche capace e determinata a creare valore per tutti i suoi stakeholder – dipendenti e partner esterni come i clienti e i fornitori – nonché in favore dell’ambiente e della collettività. In questo modo, entra a far parte della sempre più nutrita schiera di Società Benefit.

La forma giuridica di Società Benefit, introdotta in Italia a inizio 2016, consente a imprenditori, manager, azionisti e investitori di valorizzare nel tempo la missione dell’azienda, identificandosi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso una forma giuridica virtuosa, che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo e la necessità di bilanciare il profitto con la responsabilità sociale e ambientale d’impresa. La Società Benefit si impegna nel conseguimento di obiettivi trasparenti, sostenibili e misurabili anche tramite la relazione annuale di impatto, una sorta di bilancio che fotografa le azioni intraprese e, anno dopo anno, i risultati e i miglioramenti in relazione ai KPI (Indicatori Chiave di Prestazione) prefissati.

Il nuovo statuto di Bancolini Symbol Società Benefit contiene tre obiettivi.

Con il primo, l’azienda si impegna a garantire il benessere di tutti i propri collaboratori, attraverso un modello organizzativo partecipativo, proseguendo sulla strada imboccata due anni fa per diventare una organizzazione positiva, auto organizzata e finalizzata a diventare una organizzazione umanistica, per dirla con le parole del sociologo francese Frederic Laloux che per primo ha introdotto il concetto, appunto, di organizzazione umanistica, poco meno di un decennio fa. Bancolini Symbol si è già da tempo dotata di un Chief Happiness Officer per lo sviluppo di una cultura aziendale positiva, che incoraggi la collaborazione, la flessibilità e il benessere delle persone, un percorso che prosegue e che sempre di più dovrà portare ad una cultura aziendale condivisa.

Il secondo obiettivo riguarda la creazione di valore nel lungo periodo per i clienti. A partire dai clienti storici, l’azienda punta a diventare leva di ispirazione al cambiamento e fonte di contaminazione alla sostenibilità alimentando partnership durature nel tempo e realizzando progetti ad elevato grado di affidabilità e durabilità.

Infine, il terzo obiettivo è rivolto alla tutela dell’ambiente. L’azienda è consapevole di avere un impatto e dunque una responsabilità nei confronti dell’ambiente, sebbene abbia già intrapreso un percorso di alleggerimento della propria impronta ecologica grazie all’impiego di energia 100% green e all’eliminazione della plastica ovunque sia possibile. L’Amministratore Delegato di Bancolini Symbol, Irene Castelli, crede fortemente nel potere della formazione e della divulgazione delle informazioni, capaci di creare consapevolezza e dunque innescare azioni sostenibili. Castelli ha particolarmente a cuore anche lo stato sempre più degradato del mare e intende dedicare una parte del risultato aziendale alla salvaguardia di questo ormai fragile ecosistema, attraverso il supporto a progetti concreti.

Sempre in tema ambientale, l’azienda intende favorire progetti di economia circolare, evitando di adeguarsi ai tempi dell’obsolescenza programmata delle apparecchiature e spingendo il più possibile il servizio di assistenza e riparazione delle stesse.

Ora che è una Società Benefit, Bancolini Symbol intende rafforzare ulteriormente la propria determinazione e il proprio impegno guardando avanti. È il caso del percorso di valutazione in sostenibilità aziendale EcoVadis, che aiuta le aziende a gestire il rischio e la conformità ESG (Environmental, Social and Governance), a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a guidare l’impatto su larga scala promuovendo il miglioramento delle performance di sostenibilità aziendale e della catena del valore.

Si tratta di un percorso impegnativo e costante nel tempo che Irene Castelli vede come una grande opportunità per fare impresa in modo più evoluto e responsabile rispetto al passato, una sensibilità richiesta sempre più dalla collettività e che non mancherà, lei ne è sicura, di convincere e coinvolgere in una spirale virtuosa tutti gli stakeholder di Bancolini Symbol.