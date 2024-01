Il Gruppo alimentare ha proposto in anteprima numerose novità, sia nella gamma di mortadelle che nella linea veg

Un nuovo e articolato progetto di educazione alimentare che punta a sensibilizzare sull’importanza che l’adozione di uno stile alimentare sano, bilanciato e sostenibile ha per il benessere psicofisico. Questa la prima novità che Gruppo Felsineo ha annunciato in anteprima a Marca 2024. Il progetto si avvale della collaborazione di Iader Fabbri, noto nutrizionista e divulgatore scientifico, autore di diverse pubblicazioni sull’alimentazione e Brand Ambassador di Gruppo Felsineo.

Le iniziative che andranno a comporre il programma di food education avranno come matrice comune il principio dell’equilibrio nutrizionale, raggiungibile grazie a una dieta quotidiana bilanciata e variegata. In particolare, come sottolinea lo stesso Iader Fabbri, è fondamentale definire un calibrato bilanciamento tra i macronutrienti carboidrati, grassi e soprattutto proteine di varia estrazione animale e vegetale, che presentano profili amminoacidici e valori biologici totalmente differenti e sono, quindi, entrambe essenziali per garantire un apporto proteico adeguato.

“La salute non passa da diete drastiche o rinunce, ma si basa sulla ricerca quotidiana dell’equilibrio della propria glicemia e della risposta ormonale di ogni nostro pasto – ha sottolineato Iader Fabbri – Il ‘valore biologico delle proteine’ è un parametro scientifico attraverso il quale possiamo capire la capacità del nostro corpo di sintetizzarle dopo l’ingestione. Un corretto bilanciamento proteico è dunque indispensabile per un’alimentazione sana ed equilibrata”.

Marca ha rappresentato anche l’occasione per Gruppo Felsineo di presentare le novità di prodotto della prima parte del 2024. In particolare, per quanto riguarda la mortadella tradizionale, La Blu in cotenna, la prima con marchio Indicazione Geografica Protetta (IGP). Questa mortadella premium è frutto di una lavorazione artigianale, più lenta e rispettosa degli ingredienti, che viene effettuata nel laboratorio dell’azienda dedicato alle produzioni di eccellenza.

Novità di rilievo anche nella gamma di affettati vegetali Good&Green, tra cui Good&Green KmVerde Mopur® con Lenticchie Rosse, una nuova ricetta a base di farina di lenticchie rosse di origine toscana che va ad arricchire la gamma biologica di FelsineoVeg. Si tratta di un prodotto alfiere della sostenibilità, che utilizza materie prime di prossimità per contenere al massimo le emissioni legate al trasporto.

Presentati anche il restyling dell’intera linea Good&Green Mopur® Bio disponibile nei gusti: Delicato, con Lupino, al Pepe Fairtrade e Lenticchie Rosse, tutti con tecnologia blockchain che consente di tracciare l’intera filiera di produzione dalla materia prima al confezionamento.

Good&Green affettato plant based per toast è, infine, la sfiziosa novità dedicata a chi cerca un alimento per pranzi e snack veloci. Ricca di proteine vegetali (33%), questa referenza è disponibile nella pratica confezione da 50 g che contiene sette fette.