Attraverso l’impiego di prodotti geosintetici avanzati e sostenibili, Maccaferri è stata protagonista nella realizzazione dell’edificio

Maccaferri, leader globale nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, ha dato la propria assistenza nelle varie fasi di realizzazione dell’edificio principale dell’Expo Doha 2023, la prima esposizione internazionale specialistica dedicata all’orticultura della regione Mena promossa dal Bureau International des Expositions. L’Expo House, progettata dall’Autorità nazionale dei lavori pubblici qatariota, è situata all’interno del parco Al Bidda di Doha e si estende su un’area verde di oltre 4000 m². Di recente, l’Expo House ha guadagnato il titolo di “più grande tetto verde” del mondo secondo il Guinness World Records.

Maccaferri, azienda di Zola Predosa, ha curato la fornitura dei prodotti geosintetici per il rivestimento dell’Expo House, offrendo la propria expertise tecnica per rispondere alle necessità progettuali di contenimento e stabilizzazione del suolo, piantumazione e sistemi di irrigazione smart. Le soluzioni proposte dall’azienda hanno assicurato la stabilità dei pendii dell’edificio, progettato come un anfiteatro, favorendo al tempo stesso la crescita della vegetazione. La realizzazione del progetto, che è durato circa un anno e mezzo, è avvenuta nel pieno rispetto dei vincoli temporali ed economici, grazie all’elevata velocità di installazione dei sistemi Maccaferri e ad un costo complessivo limitato.

La partecipazione di Maccaferri al progetto conferma ancora una volta l’impegno della società nell’offerta di soluzioni sostenibili nel tempo e rispettose dell’ambiente. I sistemi forniti per l’Expo House vantano infatti un forte valore ecologico e un ridotto impatto ambientale, garantendo l’equilibrio tra prestazioni tecniche e integrazione naturale.

L’Expo House è il fulcro della rassegna universale Expo Doha 2023 e ne riflette architettonicamente la mission: offrire una prospettiva globale sui temi dell’orticultura e dello sviluppo sostenibile, illustrando le tecnologie innovative per la coltivazione di alberi e colture in terre aride, indispensabili per affrontare i problemi di desertificazione a livello mondiale. Expo Doha 2023 vede la partecipazione di oltre 80 Paesi, tra cui l’Italia, ed è stato inaugurato lo scorso 2 ottobre; si prevede che la manifestazione, in programma fino al 28 marzo 2024, attirerà circa 3 milioni di visitatori da tutto il mondo, dando un forte impulso al turismo del paese. Il progetto sposa i principi della Qatar National Vision 2030, i cui pilastri sono la gestione delle sfide ambientali e lo sviluppo sociale sostenibile in ottica di modernizzazione.

“Maccaferri è entusiasta di aver partecipato a questo ambizioso progetto infrastrutturale mettendo a disposizione del Qatar le proprie solide competenze maturate nel settore dei geosintetici nel corso dei decenni.” – ha commentato Lapo Vivarelli Colonna, CEO di Maccaferri. “Maccaferri è stata pioniera dell’introduzione e dello sviluppo dei geosintetici, inserendoli nelle più grandi opere infrastrutturali nazionali e internazionali. Il nostro coinvolgimento in Expo Doha 2023 rappresenta dunque un’ulteriore testimonianza della leadership dell’azienda in questo segmento.”