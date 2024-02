Esperienza formativa all’estero coordinata da Ifoa e Unioncamere Emilia-Romagna

We Neet Eu, un progetto rivolto ai giovani NEET dell’Emilia-Romagna tra i 18 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione. L’obiettivo principale del progetto è quello di offrire un’esperienza lavorativa all’estero, da 2 a 4 mesi, come strumento di reinserimento nel mondo del lavoro in Spagna e Portogallo, dove le organizzazioni partner si occupano dell’attività di intermediazione verso aziende ospitanti e offrono i servizi di accoglienza dei partecipanti.

We Neet Eu sta per “Not in Education, Employment, or Training”, che tradotto in italiano significa “Non in istruzione, impiego o formazione”. Questi giovani adulti, i NEET, formano una categoria specifica che può essere soggetta a rischio di esclusione sociale. Le politiche pubbliche, infatti, sono volte a fornire loro opportunità di istruzione, formazione e lavoro.In questo caso, We Neet Eu, è un progetto finanziato dalla Commissione europea e coordinato da IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali), in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, un Centro Servizi ONG per la rete regionale del Terzo Settore e dei giovani, nonché un incubatore d’impresa e uno spazio di co-working a livello internazionale.

Ulteriori obiettivi non secondari sono di poter costruire ulteriori buone pratiche da ripetere anche tramite il Fondo Sociale uropeo Plus (FSE+, il principale strumento dell’Unione europea per investire nelle persone) riguardo le politiche attive a favore dei giovani NEET in Emilia-Romagna. E poter avere a disposizione un valido strumento per aiutare i giovani emiliano-romagnoli a entrare nel mondo del lavoro. Unioncamere e Regione Emilia-Romagna si impegnano costantemente nell’offrire

servizi, opportunità, formazione e aiuti concreti al fine di sostenere i giovani in relazione al mondo del lavoro e nell’ambito delle più ampie politiche attive a favore dei giovani Neet in tutta l’Emilia-Romagna. Per iscriversi al progetto We Neet Eu cliccare qui.

Per maggiori informazioni – IFOA – Tel. 800 915108