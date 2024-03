Prestigioso riconoscimento per l’azienda nata a Bologna e impiegata nella ristorazione

Camst group, azienda tra le principali in Italia nel settore della ristorazione e dei facility services e che impiega oltre 11 mila persone in Italia di cui l’85% donne, ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere PdR UNI 125:2022.

Il riconoscimento è attribuito alle aziende virtuose in tema di promozione dell’inclusione delle donne nel mercato del lavoro, con azioni volte a ridurre il divario di genere ed a migliorare la qualità del lavoro.

Questo importante traguardo consolida e rafforza l’impegno di Camst group in termini di inclusione e lotta alle disparità di genere.

“La certificazione sulla parità di genere rappresenta un ulteriore traguardo verso l’uguaglianza e il benessere di tutti i nostri collaboratori – commenta Francesco Malaguti presidente di Camst group -, ma anche un riconoscimento per il nostro impegno quotidiano nel garantire un ambiente di lavoro inclusivo e sostenibile. Numerosi sono i progetti che da anni attuiamo per favorire l’eliminazione degli stereotipi di genere, sia all’interno dell’azienda sia nelle scuole, convinti che per ottenere risultati concreti sia necessario un cambiamento culturale. Molto però si può ancora fare. Ecco perché questo riconoscimento deve costituire per noi un faro sempre acceso sul nostro impegno e sulla nostra volontà di costruire una cultura autentica della parità di genere in azienda e un incentivo per attuare ulteriori azioni di miglioramento.”

Nell’ottica della costruzione di una cultura della parità di genere, Camst group ha infatti attivato numerosi progetti e iniziative, tra cui campagne di comunicazione e sensibilizzazione, l’adozione di un regolamento per l’elezione del CDA che favorisce la parità di genere, percorsi di formazione e webinar sul work life balance.

L’azienda, inoltre, è partner della rete “Gender Community Network”grazie alla quale condivide, con altre realtà di rilievo locale e nazionale, valori e buone pratiche a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che vivono una situazione di “differenza”.