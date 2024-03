L’agenzia per il lavoro taglia il nastro del nuovo Polo interamente dedicato al servizio di Permanent Recruitment il 21 marzo alle 17 a Castel Maggiore

L’agenzia per il lavoro ADHR Group inaugura il 21 marzo il nuovo ufficio interamente dedicato al Permanent Recruitment in Emilia Romagna, in via Salvatore Quasimodo 46 a Castel Maggiore, che si distinguerà dal lavoro delle 18 filiali distribuite capillarmente in Regione sia per il target dei candidati sia per un’assunzione diretta senza somministrazione.

Il taglio del nastro, che sarà alle ore 17 alla presenza del sindaco del Comune bolognese Belinda Gottardi, darà il via alla ricerca di circa 400 figure per una ottantina di aziende distribuite in Regione: 30 saranno quelle attive da subito su Bologna e per le quali la nuova sede cercherà 1/3 dei professionisti totali (qui ci sarà un focus diverso per ogni provincia in ER servita dal nuovo ufficio di Castel Maggiore).

“Il nuovo ufficio di permanent recruitment gestirà la ricerca e selezione di profili specializzati, tecnici difficilmente reperibili sul mercato così come figure di top e middle management”, ha spiegato Monica Randellini, team manager ADHR Group della neo sede: “Ci occuperemo di ricerca attiva dei candidati anche attraverso attività mirata di head hunting, valutando per ognuno di essi il potenziale in relazione al ruolo da ricoprire con particolare attenzione alle soft skills, esaminando aspetti legati alla motivazione e agli interessi personali”.

L’apertura della sede permanent nel bolognese — la sesta in Italia che affianca le analoghe già presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana e Lombardia — serve aziende che operano principalmente nel settore automazione e meccanica, ma anche automotive, chimico, IT, logistica, legno, packaging, industria alimentare ed edilizia.

Il personale del nuovo ufficio ADHR Group parte con un team di 7 Consulenti che, nei prossimi due anni arriveranno a 15 per supportare il mercato del lavoro in questo ambito da Rimini a Piacenza.I profili cercati vanno da ingegneri, progettisti, programmatori e responsabili amministrativi, qualità e personale contabile, fino a montatori meccanici trasfertisti, fresatori e tornitori, export manager e service desk manager.

La sede aprirà i battenti nell’edificio già sede del “Training Hub” di ADHR Formazione, dove si tengono corsi rivolti a persone non occupate: nel 2023 sono stati 550 quelli effettuati, ai quali hanno partecipato un totale di 2.782 persone, di cui circa il 40% ha trovato un’occupazione, mentre quelli erogati dal 2024 sono a oggi 96.

L’inaugurazione vedrà infine la partecipazione del trainer e business coach Stefano Falletti, che si occupa di corsi di formazione per il Gruppo rivolti ai nuovi assunti e a manager, su temi legati a tecniche di vendita, di recruitment e di gestione del team di lavoro. Falletti farà un intervento incentrato sulla Società 5.0. e su come cambieranno le buone pratiche nelle risorse umane. Persone al centro, o persone centrate?

Per vedere tutte le posizioni vacanti e candidarsi è possibile andare sul sito adhr.it nella sezione “Offerte di lavoro”.