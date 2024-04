Apre il 5° punto vendita dell’insegna in città

dm aprirà a Bologna il quinto punto vendita in città, diventando così l’85esimo store in Italia. Il negozio, situato in via dell’Indipendenza 56, sarà il più grande del capoluogo e si troverà in una posizione centralissima della città. Questa via, infatti, è considerata la culla dello shopping emiliano, nonché la principale arteria di Bologna che collega piazza Maggiore alla Stazione Ferroviaria Centrale.

Il nuovo dm, ubicato sotto i suggestivi portici di Bologna, si estenderà su una superficie commerciale di 564 mq. Disposto su un unico piano, lo store accoglierà i clienti dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, mentre la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

All’interno sarà possibile trovare la proposta unica di dm: oltre 15 mila referenze, più di 600 marche, di cui 26 sviluppate in house (come Balea, dmBio, alverde, babylove, Mivolis) dedicate alla cura della persona e della casa, al food bio, all’infanzia e agli animali.

Il punto vendita sarà caratterizzato da un ambiente armonico, suddiviso in “isole” per ciascuna categoria di prodotto. Il frazionamento degli spazi e l’utilizzo di scaffali più bassi, che garantiscono una panoramica ottimale del negozio, sono pensati per agevolare la customer journey, e facilitare così i clienti durante l’esperienza di acquisto.

Oltre ai servizi che accomunano tutti i punti vendita dm, per garantire un’esperienza di shopping che mette la persona al centro di tutto, i clienti troveranno a disposizione anche l’area dedicata al servizio di stampa fotografica direttamente da smartphone e il distributore di bio-detersivi alla spina per bucato e stoviglie, un servizio che rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, da sempre punto cardine della filosofia aziendale.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare questo nuovo punto vendita dm, che ci permetterà di consolidare la nostra insegna nel territorio emiliano. – afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia. – Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmettesse un segnale positivo sul fronte dello sviluppo occupazionale, generando 12 nuovi posti di lavoro”.

Da ottobre 2022 dm, grazie al lancio dello shop online (dm-drogeriemarkt.it) e dell’app “la mia dm”, piattaforme di ultima generazione con un’interfaccia intuitiva, semplice e ricca di contenuti, consente a tutti, da Nord a Sud Italia, isole comprese, di approfittare della qualità dei prodotti dm anche a casa. L’assortimento online conta oltre 12.000 prodotti (tra brand commerciali e marchi propri, come Balea, alverde, Mivolis e dmBio), che l’utente può decidere di ricevere direttamente a casa propria, in un fermo point BRT, in uno store dm o ancora di ritirarli nel proprio negozio dm preferito dopo due ore dall’ordine, optando per il ritiro express: una soluzione più sostenibile, che evita imballaggi e spedizioni.

Per la nuova apertura nella città di Bologna, dm proporrà delle speciali offerte dal 18 al 21 aprile; i clienti potranno godere di uno sconto del 15% sull’ intero assortimento, inoltre fino ad esaurimento scorte, riceveranno in omaggio una eco-shopper dm a fronte di qualsiasi acquisto, 2 prodotti make-up omaggio Catrice Cosmetics ed Essence a fronte di una spesa minima di 15€ ed un ombrello dm con una spesa minima di 50€.