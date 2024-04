Caliceti ricoprirà questo ruolo sino all’assemblea di rinnovo delle cariche prevista a giugno

Marco Caliceti è stato nominato presidente pro-tempore di Confagricoltura Bologna fino alla prossima assemblea di rinnovo delle cariche in programma a giugno. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione dopo le dimissioni di Guglielmo Garagnani, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la candidatura alle prossime elezioni europee.

Già vicepresidente di Confagricoltura Bologna negli ultimi anni, Caliceti, classe 1969, conduce un’azienda agricola a indirizzo cerealicolo bieticolo, con colture da seme e da biomassa, tra i comuni di San Giorgio di Piano, Bentivoglio e Granarolo dell’Emilia.

Attualmente è direttore dell’Azienda Agricola Tizzano a Casalecchio di Reno e fa parte del Comitato per l’accertamento dei prezzi dei cereali della Borsa Merci di Bologna. È inoltre consigliere di amministrazione di Anb Coop con delega agli impianti biogas e biometano.

“Ringrazio il Consiglio per la fiducia – commenta Caliceti – e, anche per pochi mesi, assumo la presidenza di Confagricoltura Bologna con grande spirito di servizio e responsabilità: a livello associativo c’è da gestire la transizione fino alla prossima assemblea, ma il mondo agricolo è alle prese con una situazione molto delicata, con diversi fronti aperte e il bisogno di un’Organizzazione come la nostra capace di essere al fianco degli agricoltori in ogni momento. Abbiamo tanto lavoro da portare avanti per sostenere i nostri soci”.

“La scelta di Caliceti è stata quella più naturale, una scelta condivisa da tutto il Consiglio Direttivo – commenta Andrea Flora, direttore di Confagricoltura Bologna – in quanto rappresenta una continuità di grande livello con il passato. La sua esperienza e competenza sono evidenti, motivo per cui nutriamo grande fiducia per il suo operato in questi mesi in attesa dell’Assemblea di rinnovo cariche del prossimo giugno”.