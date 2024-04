“La stella al merito del Lavoro” assegnata a 71 dipendenti in tutta Italia.

A Bologna sono due i dipendenti di Poste Italiane che saranno insigniti, mercoledì 1 maggio a Palazzo D’Accursio, dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Mauro Massa, Venditore Medium Marcato Imprese e P.A e Salvatore Varchetta, Top Account Manager Imprese, entrambi lavoratori nella sede di via Zanardi, hanno ricevuto l’attestato di stima e riconoscimento dall’azienda e riceveranno il conferimento formale dalla Prefettura di Bologna.

Mauro Massa e Salvatore Varchetta hanno oltre quaranta anni di servizio e hanno ricoperto nel corso del tempo diversi ruoli. Mauro è stato assunto come portalettere prima di diventare coordinatore caposquadra portalettere, mentre Salvatore, dopo diverse esperienze, è stato assunto come autista di automezzi per il trasporto della corrispondenza. Il loro impegno è sempre stato costante, lodevole e apprezzato e la loro evoluzione professionale li ha fatti poi catapultare in ruoli commerciali, in particolare nel settore Imprese e Pubbliche Amministrazioni, dove oggi ancora operano.

Entrambi hanno sempre garantito collaborazione tra colleghi, ritenuto “bene prezioso” nel rispetto delle esigenze dei clienti. Sono impegnati anche nel sociale e praticano lo stesso sport, il tennis, dove sperano di diventare un giorno “maestri” anche lì. Nel sociale, Salvatore è donatore di sangue e ha formato un gruppo storico di donatori dipendenti di Poste Italiane. Mauro invece organizza diverse manifestazioni sul territorio, si occupa dell’educazione dei giovani, figli compresi, ed è particolarmente impegnato nell’apostolato biblico.

“Sono davvero orgoglioso ed emozionato per questo riconoscimento – dichiara Salvatore Varchetta – non me lo aspettavo ma significa che nella vita professionale ho seminato bene. Questo traguardo rappresenta per me uno stimolo per continuare a essere un punto di riferimento per tutti”.

“Questo riconoscimento – dichiara Mauro Massa – conferma che ho lavorato con professionalità e responsabilità, nel rispetto dei principi etici aziendali. Il mio obiettivo è sempre stato quello di ascoltare attentamente i clienti per soddisfare le loro esigenze”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.