Diminuiscono le ditte individuali e le imprese in agricoltura e pesca; rallenta anche la componente artigiana

Tra gennaio e marzo hanno aperto 1.855 attività, un centinaio in meno rispetto al marzo 2023. Contemporaneamente sono state 2.062 le cessazioni, valore che si è riallineato ai tempi pre-covid.

Se alle effettive cessazioni di attività vengono sommate le 665 unità cessate d’ufficio a seguito delle attività amministrative del Registro Imprese sulle aziende ancora iscritte ma non più realmente operanti da tempo, si ottiene un saldo negativo di quasi 900 attività, che porta lo stock delle imprese bolognesi a fine marzo al di sotto delle 93 mila unità (92.568).

Considerando oltre alle 92.568 sedi di impresa le 24.795 unità locali, si ottiene un totale di 117.363 attività registrate a fine marzo nell’area metropolitana di Bologna.

I settori

La flessione delle attività edili (-223, -1,57%), contribuisce in larga parte al calo del settore industriale (382 attività in meno e una variazione complessiva del -1,64%), che sconta anche il trend negativo del settore manifatturiero (-158; -1,80%).

In calo le attività nei servizi, con 478 unità in meno (-0,80%). In rallentamento le attività commerciali (-383 attività, -1,90%), i trasporti (-34; -0,92%), le attività turistiche (-31; -0,42%). Tra i principali comparti, risultati positivi unicamente per le attività professionali (+19) e credito e assicurazioni (+10).

Si riducono anche le imprese in agricoltura e pesca (-116; -1,54%).

In rallentamento la componente artigiana, che a Bologna rappresenta quasi un’impresa su tre, e che ha chiuso il periodo gennaio-marzo 2024, con un saldo negativo di 136 imprese (620 le iscrizioni di nuove imprese contro 756 cessazioni). Al 31 marzo 2024 risultano così 25.529 le imprese artigiane registrate nell’area metropolitana di Bologna.

Le forme societarie

Prosegue, anche se con minore intensità, la crescita strutturale delle società di capitale (+111 attività, +0,36%) che sono l’unica forma giuridica in attivo nei primi mesi del 2024.

Diminuiscono le ditte individuali, cessate al ritmo di 15 chiusure al giorno, con un bilancio trimestrale di -178 attività ( -0,40%). Negativo anche il saldo delle società di persone (-137 unità, -0,88%).

Sostanzialmente stabili cooperative e consorzi (-3; -0,13%).