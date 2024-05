Il chiosco si trova presso il Centro Commerciale Gran Reno

Starbucks ha aperto il suo primo chiosco in Emilia- Romagna, a Casalecchio di Reno, Bologna. Il 37° store dell’azienda in Italia si trova nel Centro Commerciale Gran Reno, aperto in collaborazione con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia.

Una decina i partner (dipendenti) assunti nella comunità locale, che delizieranno i palati dei fan di Starbucks, preparando le bevande iconiche più conosciute del marchio, come il Frappuccino®, i caffè classici e le rinfrescanti bevande estive.

Questo è il 7° chiosco Starbucks aperto in Italia, dopo quelli in Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. È un format che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori che hanno poco tempo a disposizione, ma vogliono comunque gustare una deliziosa bevanda o del cibo to go.

Indirizzo: Via Marilyn Monroe, 2 Casalecchio di Reno (BO) Orari di apertura: lunedì-domenica dalle 9.00 alle 21.00.