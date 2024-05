McDonald’s conferma il valore strategico dell’Emilia-Romagna in cui è presente con 60 ristoranti che occupano circa 3.000 dipendenti

McDonald’s conferma il suo sostegno al territorio dell’Emilia-Romagna con la sesta edizione di My Selection, la linea premium di burger selezionati da Joe Bastianich, nata per valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori.

Si è svolto a Bologna presso Ex Gam, l’evento di presentazione delle nuove proposte My Selection, alla presenza di Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia, Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita; Joe Bastianich; Mauro Grossi, Presidente del Consorzio della Pera dell’Emilia – Romagna IGP; Riccardo Deserti, Direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP; Federico Desimoni, Direttore Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP; Andrea Righini, Direttore del Consorzio del Pecorino Toscano DOP; Raffele Bellini, Chef di McDonald’s Italia; con la partecipazione di oltre 40 studenti dell’Istituto Professionale Di Stato Alberghiero e Ristorazione IPSAR “Luigi Veronelli” di Casalecchio di Reno.

Un’occasione importante per ribadire con forza il sostegno dell’azienda al territorio emiliano dando seguito all’alleanza siglata nei mesi scorsi con il Consorzio di Tutela della Pera dell’Emilia-Romagna IGP, che prevede l’acquisto da produttori della provincia di Modena, di 65 tonnellate di purea di pera. A questa eccellenza si aggiunge il Parmigiano Reggiano DOP, primo prodotto certificato ad entrare nei menu McDonald’s nel 2008, di cui si acquisteranno 73 tonnellate per la nuova ricetta “My Selection Parmigiano Reggiano & Salsa alla Pera”, e l’Aceto Balsamico di Modena IGP, un prodotto di eccellenza storico per la linea premium firmata McDonald’s e Joe Bastianich, da sempre presente in “My Selection BBQ” di cui verranno acquistate quest’anno 4,5 tonnellate.

«Siamo orgogliosi di riconfermare, con My Selection, il nostro ruolo accanto ai Consorzi di tutela del nostro Paese.» – commenta Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia. «Questa partnership, coadiuvata dalla Fondazione Qualivita, ha per noi una grande rilevanza perché ci consente di rendere accessibili a tantissime persone prodotti Dop e Igp eccellenti e di investire nelle aziende agroalimentari italiane supportando anche filiere in difficoltà, come accaduto prima con il Pomodoro di Pachino Igp e ora con la Pera dell’Emilia-Romagna Igp.»

Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita, ha dichiarato: «I prodotti DOP IGP non sono solo delle icone ma rappresentano un importante valore economico per il settore agroalimentare italiano. Il percorso tracciato in questi anni in Italia da McDonald’s con la collaborazione di Fondazione Qualivita e dei Consorzi di Tutela rappresenta una vera best practice a livello mondiale e dimostra che il valore delle Indicazioni Geografiche può rappresentare un vantaggio competitivo per tutta la filiera e un incontro con la qualità per i consumatori.»

«Sono molto affezionato all’appuntamento con My Selection, un progetto a cui sono felice di contribuire e che racconta molto di me, della mia vita trascorsa tra USA e Italia, della mia passione per la cucina e del mio percorso professionale come imprenditore nella ristorazione.» – commenta Joe Bastianich – «Anche quest’anno abbiamo fatto del nostro meglio per stupire chi proverà i nuovi panini, selezionando con cura sapori e ingredienti di qualità: siamo davvero entusiasti del risultato!»

«Siamo onorati di essere partner di questa iniziativa che va a supportare una filiera in difficoltà come quella del pero.» – ha dichiarato Mauro Grossi, Presidente del Consorzio della Pera dell’Emilia-Romagna IGP. «Il valore dell’attenzione di McDonald’s non sta tanto nei quantitativi, ma soprattutto nell’opportunità di tenere viva l’attenzione su un prodotto che, a causa degli eventi degli ultimi 5 anni, corre il rischio di perdere l’interesse dei consumatori. Grazie poi ad iniziative come quelle odierne, la Pera dell’Emilia-Romagna IGP è in grado di arrivare anche ai più giovani dandone una nuova immagine.»

«Il valore del progetto va ben oltre il panino in sé stesso e la quantità di Parmigiano Reggiano Dop utilizzato. Grazie al progetto My Selection si parla al consumatore – ai milioni di clienti che scelgono l’offerta dei ristoranti McDonald’s – e in questo modo si ottiene contemporaneamente un doppio risultato: sviluppare l’interesse al Parmigiano Reggiano in una prospettiva di qualità e di abbinamenti, e promuovere il valore complessivo del patrimonio italiano dei prodotti a indicazione geografica.» – ha commentato Riccardo Deserti, Direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP.

«La vocazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP è quella dell’abbinamento – sottolinea Federico Desimoni, Direttore Generale del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP – il nostro prodotto nasce per arricchire e conferire maggior complessità e armonia a piatti e preparazioni di qualsiasi genere. La partnership con McDonald’s ha permesso di allargare questa incredibile esperienza di gusto alle nuove generazioni e di veicolare loro un messaggio che per noi rimane fondante: l’inestimabile valore dell’autenticità.»

L’accordo con i Consorzi di Tutela si inserisce in un più ampio percorso a sostegno del territorio emiliano che rappresenta un luogo strategico per McDonald’s che qui, precisamente nella città di Bologna, ha inaugurato il suo primo ristorante nel 1987 e da allora ha aperto altri punti vendita, arrivando a 60 store in tutta la regione. Ad oggi i dipendenti che lavorano presso questi sono circa 3.000. Numeri importanti per un territorio rilevante per la futura crescita di McDonald’s.