Campagna pubblicitaria on air da lunedì 17 Giugno

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa, annuncia la nuova campagna di comunicazione “L’Outlet di Bologna”.

Firmata dall’agenzia Armando Testa, la campagna celebra il forte legame che il centro ha sviluppato con il territorio che lo circonda e la sua comunità a partire dall’ inaugurazione avvenuta venti anni fa. Situato a soli 20 minuti da Bologna, l’outlet, con i suoi 110 negozi e oltre 200 brand, è oggi il punto di riferimento per lo shopping delle famiglie bolognesi che lo scelgono per trascorrere una giornata in famiglia, all’aria aperta, all’insegna degli acquisti a prezzi scontati tutto l’anno e dell’intrattenimento.

Al centro della campagna c’è il dialetto bolognese, ricco di modi di dire, utilizzato quotidianamente dai cittadini di tutte le età e capace di esprimere in modo unico stati d’animo, abitudini e usanze che contraddistinguono la città dei portici e i suoi abitanti. Tra un saluto con “bella vez”, all’andare “fuori dai coppi” grazie alla passione per lo shopping, fino alla ricerca delle “fanghe” perfette per fare sport, tutti i bolognesi potranno immedesimarsi nei protagonisti.

Elisabetta De Vincenzo, Marketing Manager NEINVER Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come l’outlet di Bologna. Con questa campagna vogliamo ribadire il nostro forte senso di appartenenza al territorio ed esprimere la nostra gratitudine agli abitanti di Bologna e provincia che, a partire dalla nostra apertura nel 2004, hanno continuato a sceglierci. In questi venti anni abbiamo costruito un legame solido con l’area che ci ospita, collaborando con realtà e istituzioni locali e supportando iniziative che valorizzano le eccellenze del territorio. Con la campagna “L’Outlet di Bologna” celebriamo i primi vent’anni di questo sodalizio, che non vediamo l’ora di portare avanti negli anni venire!”.

La campagna, pianificata da Media Italia, sarà on air dal 17 giugno e verrà declinata su diversi media: stampa, radio, digital e affissioni per le strade di Bologna.