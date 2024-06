Nuovo Amministratore Unico dell’azienda è stato nominato Andrea Alessandrini

Zambelli annuncia con entusiasmo un importante cambiamento, in seguito al subentro di una nuova gestione, la ragione sociale cambia da Zambelli Srl a Zambelli Packaging Srl, portando con sé una nuova energia e obiettivi ambiziosi per il futuro.

La nuova gestione è in mano ad Andrea Alessandrini, Amministratore Unico proveniente dalla Romagna, che con la sua vasta esperienza e il modello gestionale del Gruppo iVision, è noto per la sua capacità di innovare e migliorare le performance aziendali. La sua visione strategica e il suo approccio human centric, daranno una nuova impronta a Zambelli, mantenendo saldo l’impegno dimostrato sino ad oggi verso l’eccellenza.

Grazie alla collaborazione di un team di professionisti altamente qualificato, Alessandrini si pone l’obiettivo di dare una nuova vita all’azienda, affiancando ad eccellenza e tradizione una nuova era ricca di innovazione tecnologica.

L’integrazione del modello gestionale del Gruppo iVision porterà nuove idee e strategie, permettendo di migliorare continuamente i processi e di offrire macchinari per il packaging sempre più performanti e in linea con le esigenze del mercato. Questa nuova fase rappresenta un’opportunità per rafforzare la posizione nel settore e per esplorare nuovi mercati.

Nonostante il cambio di denominazione e la nuova gestione, Zambelli Packaging continuerà ad operare con la stessa dedizione e professionalità che l’ha sempre contraddistinta. Tutte le operazioni e i servizi proseguiranno senza interruzioni, garantendo a clienti e fornitori la qualità e l’affidabilità di sempre. Il team, composto da professionisti esperti e competenti, continuerà a lavorare con passione, assicurando che ogni prodotto e servizio sia all’altezza delle aspettative. La fiducia e la collaborazione con i partner rimangono al centro dell’operato di Zambelli, con cui continuerà a lavorare insieme per costruire un futuro prospero e innovativo.

Con la guida di Alessandrini, oggi si scrive un nuovo capitolo nella storia di Zambelli.