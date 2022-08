Domenica 28 agosto, ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio La Palazza, via Benassi ang. via La Palazza – Ponticella

La visita alla Grotta della Spipola è una vera esperienza speleologica, avventurosa e adatta anche ai bambini a partire dagli 8 anni.

Il programma prevede alle ore 9.30 il ritrovo presso il Parcheggio “La Palazza” – Via Benassi angolo Via La Palazza Ponticella di San Lazzaro di Savena

Costo: € 16 per i maggiorenni – € 8 per i minorenni e over 65

Modalità di pagamento: in seguito alla prenotazione occorre effettuare un versamento anticipato

Note: difficoltà media, occorre un abbigliamento particolare che verrà comunicato al momento della prenotazione

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente la visita: tel. 051-6254821 – infea@enteparchi.bo.it