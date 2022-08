Serata di musica e gastronomia mercoledì 31 agosto a partire dalle ore 19.30 nella piazza di Pieve di Cento

Per mercoledì 31 agosto, dalle 19.30, in piazza Andrea Costa, è in programma una serata all’insegna della musica e della gastronomia in attesa della 55^ edizione della Fiera di Pieve che avrà inizio l’1 settembre.

Per tutta la serata degustazione di specialità proposte dall’Antica Formaggeria e birra del birrificio Biren… e dalle ore 21.00 concerto omaggio a Gianni Morandi!