Appuntamento sabato 27 agosto con la decima edizione della manifestazione castellana

E’ ormai tutto pronto a Castel San Pietro Terme per accogliere cittadini e visitatori che sabato 27 agosto vorranno immergersi nella decima edizione della Notte Celeste delle Terme, un evento fra i più frequentati e apprezzati dell’estate castellana. In programma per tutta la giornata e fino alle ore 23,30 tante iniziative organizzate nel parco del centro termale castellano: dallo street food con ben 12 truck che propongono tipicità e stuzzicherie per tutti i gusti, musica, dj set, escursioni a piedi e in bici, fontane danzanti con acqua, fuoco e luci, luna park, giochi, laboratori e animazioni per bambini, e anche un incontro letterario e un torneo di scacchi. Il tutto a ingresso libero.

Ecco il programma completo:

Bioenergetic Movement – La prima proposta all’insegna del benessere è “Bioenergetic Movement”. Dalle ore 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18.30, nel parco delle Terme si potrà sciogliere le tensioni e riacquistare la capacità di respirare in modo più profondo e naturale, mentre si potrà respirare il mare nella sala di polverizzazione con acqua salsobromoiodica. In più domenica 28 dalle 9 alle 12 si potrà partecipare a una “Camminata bioenergetica e bagno d’aria” organizzata in collaborazione con l’Associazione Padrini. Per info, costi e prenotazioni: infopadrini@gmail.com

Torneo di scacchi Rapid Fide – Il pomeriggio si aprirà con il torneo di scacchi Rapid Fide. L’appuntamento è nella sala Convegni delle Terme dalle ore 14,30. Si tratta di un Torneo Open Integrale aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. Info e prenotazioni: Associazione sportiva dilettantistica Scacchi “Le Torri del Vomano” tel. 3292231421. Prenotazioni sul sito www.vesus.org – Trofeo Terme di Castel San Pietro.

Street Food delle Terme – Dalle ore 16 alle 24 sarà aperto nel parcheggio ingresso degli stabilimenti termali, sarà aperto lo “Street Food delle Terme”, un’oasi di tipicità e stuzzicherie con ben 12 truck: 1000 litri (birra artigianale), Paninoteca di Marley (porchetta, hot dog), Arrocksticino (arrosticini alla brace), Claterna (birra artigianale agricola), Boom Brasil (cucina brasiliana), Iron Pinsa (pinsa romana), Dolce Magia (dolciumi), Gustoso Benessere (cucina vegana), Voglia di… (piadine e crescentine), Le Prelibatezze (crepes, waffel, donuts), Le Tartarughe – Italiqa (pasta, hamburger, hot dog), Zucchero Filato e Crepes.

Giochi, laboratori e animazioni per bambini – Nel parco degli stabilimenti termali dalle ore 16 alle 20, divertimento per i più piccoli con giochi interattivi, laboratori, spettacoli, bolle di sapone e gonfiabile. I giochi di una volta per tutta la famiglia. Laboratorio artistico con pittura su zainetti e tende del meraviglioso mondo dei fondali marini. Letture animate.

Notte Celeste Radio – Nel parcheggio dalle ore 16 alle 23,30 intrattenimento in diretta radio a cura di Media Radio Castellana (www.mediaradiocastellana.it).

Passeggiata delle Terme, escursione a piedi – Partenza e Ritrovo all’Info-Point alle ore 17. Storia e curiosità alla scoperta del parco termale e della natura del Lungosillaro. Partenza e rientro presso le Terme di Castel San Pietro. Percorso ad anello di circa 5 km con parte su sterrato. E’ necessaria la prenotazione: Servizio Turismo – tel. 051 6954112–159–150 – ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Terme in Bike, escursione in bici – Percorso adatto a tutta la famiglia e accessibile per le persone con disabilità. Il ritrovo è alle ore 17,30 al parco dalle Terme di Castel San Pietro (viale Terme 1113), la partenza alle ore 18. Una guida ambientale escursionistica accompagnerà i partecipanti alla scoperta del percorso ad anello della lunghezza di 21,1 km con partenza e arrivo alle Terme. La durata del bike tour è di circa 2 ore più eventuali pause. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria: Servizio Turismo – tel. 051 6954112–159–150 – ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it. Per maggiori info visita la pagina dedicata: Terme in bike – Comune di Castel San Pietro Terme (BO)

Terme Park – Un piccolo luna park con attrazioni per bambini animerà il parcheggio degli stabilimenti termali sarà animato dalle ore 16 alle 23,30.

Terme Aperte – Dalle ore 16 alle 20 la piscina terapeutica e i percorsi vascolari con acqua salsobromoiodica sono aperti al pubblico gratuitamente e su prenotazione. Vieni a conoscere i benefici delle acque termali. (Terme Sicure: l’accesso alle piscine è consentito a max 10 persone per turno e solo indossando la mascherina). Per info e prenotazioni: tel. 051.940408

Incontro con l’Autore – All’Hotel delle Terme si terrà alle ore 18,30 l’incontro con Lisa Laffi, autrice del nuovo romanzo storico L’erborista di corte, che narra l’affascinante avventura di Costanza Calenda, la prima donna della storia che nel 1441 riuscì a laurearsi in medicina. Organizzato in collaborazione con la Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme. Per info: tel. 051.940408.

Dj Set – Dalle ore 19 alle 23,30 nel parcheggio degli stabilimenti termali, Dj Set per festeggiare a tempo di musica la Notte Celeste 2022con DJ Pg e DJ Marko Forty.

Fontane Danzanti, spettacolo “Music for life”– Infine l’evento sempre più atteso, lo spettacolo “Music for Life” in programma dalle ore 22 alle 22.40 nel parcheggio degli stabilimenti termali: una perfetta sincronizzazione tra fontane danzanti, acqua, fuoco, luci e laser show. L’esibizione, che miscela ad arte acqua, fuoco e tutta la scenografia del raggio laser su uno stesso palco, travolgerà il pubblico con una sfilata di emozioni.

La decima edizione della Notte Celeste, intitolata “Terme dell’Emilia Romagna. La Terra dello star bene”, è dedicata al benessere naturale e alle acque curative e coinvolge le 12 località e i 14 centri termali dell’Emilia-Romagna.

Il progetto castellano della Notte Celeste 2022 è finanziato grazie al bando P.T.P.L 2022 – Filone 2 della Città Metropolitana, vinto dal Comune di Castel San Pietro Terme.