Sabato 10 settembre si inaugura il nuovo punto vendita nella Galleria del Pincio, con un Meet&Greet di eccezione a cura di Emanuela Pacotto

Per festeggiare i suoi trent’anni nel mondo del fumetto, Star Shop ha scelto Bologna e spegnerà le candeline nel nuovo punto vendita che affiancherà i cinque già esistenti sul territorio nazionale. Uno spazio per tutti gli appassionati di fumetti con una proposta che incontra tutti i generi, dai grandi classici, ai manga, fino ai comics, oltre a una selezione di gadget e di tutto ciò che ruota intorno a questo settore che coinvolge un pubblico sempre più ampio tra i giovani ma non solo.

Una scelta non casuale: l’arte del fumetto infatti ha radici profonde nella città di Bologna e sono numerosissimi gli artisti che hanno mosso i primi passi sotto le Due Torri. Per la città fumetto e illustrazione sono una vera passione, un’inclinazione naturale che rinnova di continuo il proprio slancio attraverso festival, fiere internazionali e case editrici innovative la cui voce trova spazio ben oltre i confini italiani.

Citando Sergio Cavallerin, Amministratore Delegato di Star Shop Distribuzione S.r.l.: “Bologna è cultura. Da sempre questa città è sinonimo di fermento giovanile e non solo. È centro nevralgico propulsivo che pone particolare attenzione a tutte le espressioni artistiche, fumetto compreso. Cinema, musica, musei, mostre e festival: l’arte e la cultura si respirano in ogni luogo. E noi, con la nostra fumetteria, luogo preposto alla diffusione e condivisione di cultura tra appassionati, non potevamo mancare.”

E proprio con queste premesse, sabato 10 settembre dalle 16.30 si inaugura ufficialmente la nuova libreria del fumetto con un’ospite d’eccezione, Emanuela Pacotto, seguita da oltre 90.000 follower sui social network tra Facebook, Instagram e Youtube, stella del doppiaggio italiano che dà voce ad alcuni dei personaggi più amati di cartoni animati e anime giapponesi. Tra i più famosi, Bulma di Dragonball, Nami di One Piece, Jessie dei Pokemon, Sakura di Naruto, Twilight di My Little Pony e Barbie.

Una giornata di festa in cui tutti i fan sono invitati a venire in cosplay, cioè indossando i panni dei propri beniamini!

Star Shop My World Bologna si trova in Galleria del Pincio,1 (tra via Indipendenza e Piazza dell’Otto Agosto, 40126 Bologna).