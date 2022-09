Appuntamento dal 16 al 18 settembre con l’evento organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Medicina

La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina dal 16 al 18 settembre. L’evento tanto atteso, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Medicina, ritorna in tutto il suo splendore.

La Città è pronta ad accogliere il ritorno dell’Imperatore Federico I di Svevia “il Barbarossa” nella 32° edizione della festa medicinese per eccellenza.

Durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: il Palio della Serpe, la cena Imperiale e le sfilate storiche per le vie del centro.

I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori, sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, armi, giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Come nel 1155, calata la sera di venerdì si anima il Castello di Medicina. Dalle ore 21 si apre il sipario e sfilano in festa per le contrade i musici, dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici ed assassini. Tra mito e leggenda sarà rievocata la storia dell’Imperatore Federico I di Svevia e i festeggiamenti proseguiranno con la notte bianca.

Gli atleti delle cinque torri del Castello si sfideranno nella tradizionale “Caursa dal dog e tri” (corsa delle dodici e tre quarti) e dovranno percorre i 198 metri entro la fine dei 15 rintocchi della torre dell’orologio.

Sabato dalle ore 17 ci sarà la sfilata di apertura e si darà il via a tantissime attività, eventi, mostre e spettacoli che si svolgeranno nelle diverse piazze, nel giardino della biblioteca, nel bosco delle streghe ed itineranti. Da non perdere: Il Palio delle Serpe alle ore 19.00; la Cena Imperiale alle ore 21.00 e lo spettacolo teatrale “L’albero dell’oblio” alle ore 22.30 che sarà presentato dal Gruppo Laboratorio Icaro.

Domenica delle ore 9.00 prenderà il via il 3° Torneo nazionale di Arco Storico itinerante organizzato da ASD Arco Club di Medicina. Nel chiostro del Comune proseguirà la mostra “Il fante in cammino – viaggio di un balestriere crociato nel medioevo” a cura di “Contea Brisichellae et Vallis Hamoniae”. Seguirà una giornata piena di intrattenimenti per le strade del centro storico che si concluderà con il Grande Corteo storico.

“Finalmente il Barbarossa torna a Medicina. Lo aspettiamo da 3 anni – afferma il Sindaco Matteo Montanari. Ringrazio tutte le persone, i volontari, i gruppi e la Pro Loco per il lavoro che stanno portando avanti già da tempo per fare tornare questa grande festa in tutto il suo splendore”.