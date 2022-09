Tre giorni di appuntamenti nell’iconica Motor Valley

Da Piacenza a Rimini: la via Emilia. 300 km di passioni, 300 km in cui il rombo dei motori assume arrangiamenti diversi transitando per Maranello, Modena, Sant’Agata Bolognese, Varano Melegari, San Cesario sul Panaro, Pieve di Cento, Imola o Borgo Panigale. E’ la Motor Valley Italiana. Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini e Maserati: in questi 300 Km di Emilia Romagna risiedono i segreti dei bolidi dell’alta velocità, gelosamente custoditi dalle imprese che hanno segnato la storia di questo settore industriale.

Il 16-17-18 settembre l’inconfondibile sound Bull Days risuonerà nell’iconica Motor Valley. Tre giorni in cui sarà protagonista la più grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini attraverso il Bull Days Valley Tribute, un ritorno nell’olimpo per le macchine dei tori. Trenta le Lambo partecipanti: Lamborghini storiche e moderne quali Countach 5000 S, Espada, Miura Huracàn, Gallardo, Diablo e Aventador.

Base logistica dell’edizione emiliana sarà l’Admiral Park Hotel Superior a Bologna. Seguiranno poi experience esclusive ed eventi storici arricchiti da degustazioni enogastronomiche e roadshow mozzafiato, inseriti nei paesaggi simbolo dell’automobilismo italiano.

Venerdì 16 settembre la Bull Days Community arriverà nel pomeriggio all’Admiral Hotel Bologna; alle 15.30 Visita al Museo Righini; 350 esemplari, tra cui spiccano la Auto Avio Costruzioni 815 del 1940, la prima vettura costruita da Enzo Ferrari, quando ancora non esisteva la sua fabbrica, acquistata da Righini dal Museo di San Martino in Rio; l’Alfa Romeo 2300 8C, appartenuta al leggendario Tazio Nuvolari, che con essa vinse la Targa Florio nel 1933 e il Gran Premio di Monza; la singolare Fiat Chiribiri del 1912, che nell’aspetto ricorda un sigaro su quattro ruote, in grado di raggiungere velocità sorprendenti per l’epoca. Road Show per le vie di Bologna e alle 20.00 Cena in ristorante tipico Emiliano “L’Aquila Nera”

Sabato 17 settembre Partenza con destinazione Pagani Automobili. Fondata nel 1999 in una piccola località posta tra Modena e Bologna, la casa automobilistica unisce in un mix perfetto la cultura e il design italiano al fiero carattere argentino del suo fondatore Horacio Pagani. Roadshow e pranzo in acetaia. A seguire destinazione Bull Bar Sant’Agata Bolognese con esposizione delle auto. Visita alle 16.30 al Museo Automobili Lamborghini. Rientro presso l’Admiral Hotel.

Domenica 18 settembre Evento Fabbrica dei Trattori – Apertura straordinaria a Pieve di Cento della cupola con esposizione Lamborghini (supercar storiche e moderne, trattori, monoposto Formula 1), mostra fotografica della fabbrica con ospiti e protagonisti dell’epoca. Poi Road Show, pranzo e Chiusura del Bull Days Motor Valley Tribute