Proseguono gli incontri formativi “Progettare la cultura 2022” rivolti alle associazioni del territorio imolese

Proseguono, dopo la pausa estiva, gli incontri informativi “Progettare la cultura 2022” rivolti alle associazioni dell’imolese, che si propongono di offrire una panoramica generale su temi di vario e comune interesse per chi organizza eventi e manifestazioni culturali.

Le associazioni sono, per il Comune di Imola, una risorsa fondamentale nel panorama culturale del territorio. In linea col principio costituzionale della sussidiarietà e con quanto previsto dallo Statuto della Città di Imola, l’Amministrazione comunale si impegna a individuare nuove strategie per interagire e collaborare con esse, in modo da garantire una programmazione più efficiente e una maggior sinergia tra le realtà coinvolte nel settore culturale.

L’appuntamento in programma il 19 settembre 2022 alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Ebe Stignani (via Verdi 1) ha per titolo “Organizzare in sicurezza gli eventi culturali”. L’obiettivo è di fornire informazioni e buone pratiche in materia di gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza nell’organizzazione di eventi pubblici. I relatori, Luca Rebeggiani (Dirigente Servizi per la Cultura Comune di Imola) ed Emanuele Mantovani (Responsabile tecnico Teatro Ebe Stignani), proporranno un quadro generale di tutti i passaggi fondamentali per garantire la perfetta riuscita e il successo di un evento culturale in totale sicurezza, offrendo informazioni utili sul quadro normativo, indicazioni puntuali sui principi fondamentali da tenere presenti, oltre a consigli pratici per affrontare al meglio le maggiori e più comuni criticità.

“Gli incontri informativi del ciclo “Progettare la cultura” fanno parte di un percorso complessivo avviato nel 2021 che vuole consolidare e rinnovare le relazioni esistenti con le associazioni culturali e coloro i quali producono cultura nel territorio imolese, nell’ambito di un “tavolo culturale” con le principali associazioni del territorio intorno al quale programmare e progettare insieme e condividere strategie, percorsi di aggiornamento e approfondimento su temi di interesse comune e progetti rivolti alla comunità civile” precisa l’assessore alla Cultura, politiche giovanili e legalità Giacomo Gambi, che sottolinea “gli incontri finora hanno visto la partecipazione dei rappresentanti di numerose associazioni del nostro territorio, e perciò siamo convinti dell’interesse di questi nuovi appuntamenti tematici, che proseguiranno nei prossimi mesi”.

Per informazioni: attivita.culturali@comune.imola.bo.it (tel. 0542 602300)